Así se relacionan el consumo de drogas y adicciones, con los trastornos mentales

Además de la campaña contra el fentanilo que arrancó hace semanas en México, se necesitan mayores centros de atención a las adicciones, disponibilidad de medicamentos y personal capacitado incluso en atención psiquiátrica, pues los trastornos derivados del consumo de sustancias suelen quedar rezagados en un segundo plano, explicó en entrevista con Publimetro, Ricardo Nanni, psiquiatra adictólogo, socio fundador y director general del Grupo Punto de Partida, A.C.

“Las adicciones afectan por igual a hombres y mujeres y casi siempre el consumo de drogas va asociado a algún trastorno mental”, explicó el médico psiquiatra a Publimetro.

“Es un problema serio, sin duda. Por fortuna no es grave como en otras latitudes del mundo. Es decir, en otros países están mucho peor que nosotros. México dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país consumidor en el cual no estamos aún -por fortuna- dentro de los países con problemas más serios o graves”, añadió Nanni, quien fue director general adjunto de tratamiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), así como director nacional de tratamiento y rehabilitación de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Ricardo Nanni, psiquiatra adictólogo, socio fundador y director general del Grupo Punto de Partida, A.C.

En entrevista con: Ricardo Nanni, psiquiatra adictólogo, socio fundador y director general del Grupo Punto de Partida, A.C.

P: El gobierno federal reforzó la campaña contra las drogas y el fentanilo, ¿Qué opina al respecto y qué aspectos habría que fortalecer?

De primera instancia, estoy totalmente de acuerdo con llevar a cabo este tipo de acciones que se implementen y que inciden sobre las políticas públicas de un país.

Evidentemente, México está inmerso en tratados y convenios internacionales y hay que adecuar aquellas recomendaciones que se han dado en diversos países, quizá tropicalizándolos a las necesidades de la población mexicana.

El verdadero problema de adicciones en México -hoy por hoy- es el alcohol, seguido del consumo de tabaco, en cuanto a drogas legales. Dentro de las ilegales, la principal sustancia consumida es la cannabis, es decir, la marihuana, seguida de psicoestimulantes dentro de los que entran cocaína y el cristal, es decir, las metanfetaminas.

Por fortuna, en este momento, todavía no es un tema de los derivados del opio, es decir, los opioides sintéticos, como es el caso del fentanilo.

Sin embargo, hay muchos frentes más que atacar, como es la sensibilización hacia los padres de familia, la cercanía hacia nuestros hijos, hacia nuestros seres queridos, así mismo incidir sobre todos aquellos factores determinantes sociales.

Además de las campañas preventivas, otro de los brazos articulados es ampliar la cobertura y la oferta de los servicios de salud donde atender a la gente que ya tiene el problema de adicciones, particularmente de cristal y fentanilo que son sustancias con alto impacto, no solo sobre el organismo el sujeto, sino a nivel social.

Requerimos que haya capacitación, que haya personal contratado para atender. En el caso de adicciones, además de instalaciones, presupuesto y por ello Grupo Punto de Partida pone su grano de arena para atender y ser otra opción más en el manejo de casos de adicciones, sobre todo complejos.

Especialmente, en el concepto que llamamos “patología dual”, ya que cada sujeto que consume sustancias, además cursa un trastorno mental, así que, tiene que ser fundamental esta visión integral en la cual, la psiquiatría tiene un papel crucial.

P: Háblenos más sobre los trastornos que producen el consumo de estas sustancias y platíquenos más sobre el concepto de patología dual.

Siete de cada 10 personas que consumen alcohol o drogas cursan, además, con un trastorno mental. Entiéndase depresión, ansiedad, principalmente así como trastorno por déficit de atención, trastornos psicóticos secundarios al uso de sustancias o bien trastornos de la personalidad, principalmente límite o antisocial.

Por otro lado, en los efectos secundarios más severos que provocan tanto fentanilo como cristal, es que conlleva un deterioro del cerebro en el cual las diversas estructuras cerebrales sufren cambios irreversibles que llamamos desmielinización es decir, se quedan sin la cubierta proteica y protectora, por lo tanto empiezan a presentarse trastornos mentales secundarios al uso en el cristal.

Hay cambios conductuales en el sujeto, que se traducirían en agresividad, conductas poco tolerantes y que empiezan a estar con paranoia, lo cual puede ser un factor de riesgo en la sociedad.

Por ejemplo, un sujeto que está pensando que lo quieren agredir o que lo andan persiguiendo -tras este efecto inicial de mucha energía y esa sensación de que todo lo puede llevar a cabo-, con estos cuadros secundarios (insisto, principalmente de psicosis, salirse de la realidad porque alucinan o tienen ideas paranoides principalmente o bien las conductas agresivas) pues puede perpetrar conductas delictivas o de violencia ya sea familiar o a nivel social.

En el caso del fentanilo, ellos -al principio- buscan el relajamiento al ser el fentanilo de 50 a 100 veces más potente que la heroína. Tras este periodo, ellos empiezan a crear tolerancia, es decir, aguantan cada vez más y esto conlleva que haya alteraciones sobre el sistema respiratorio. Hace que la respiración se haga más lenta, lo cual provoca que llegue menos oxígeno al cerebro, con lo cual, este cuadro de hipoxia -que es como técnicamente se le conoce- conlleve a que sea más fácil que el sujeto entre en estado de coma, y con esto, tenga a su vez daños a nivel cerebral permanente y que esto induzca hacia la muerte.

La sobredosis por fentanilo, que es cada vez más frecuente, ocurre si no se atiende esto, pues el costo social es muy alto. Por un lado, hay que invertir muchísimo en la atención de los pacientes, que cada vez es mayor en cuanto a número y severidad del caso que estamos recibiendo en los hospitales. Por otro lado, si el personal de salud no está familiarizado con esto, corren el riesgo de que se mueran en los servicios de urgencias. Además necesitamos llevar a cabo centros de atención especializada, en los que debe de haber -además de personal contratado- un cuadro básico de medicamentos para poder hacer frente a los cuadros de intoxicación, y además a las dependencias que ya se van instalando paulatinamente.

P: ¿Estos trastornos ocurren principalmente con drogas duras? ¿Por qué cuando a las personas les gusta algo, buscan tener más?

Esto ocurre de manera general con cualquier sustancia psicoactiva que -como su nombre dice- actúa sobre la mente. Este poder lo tiene desde el tabaco o el alcohol hasta las drogas más severas como sería cristal y además el fentanilo. Por lo tanto, en siete de cada 10 personas que consumen alcohol o cualquier droga.

De estos trastornos mentales, los más comunes son depresión, ansiedad, cuadros psicóticos, trastornos de la personalidad principalmente límite antisocial y el trastorno por déficit de atención.

Ahora, ¿Cuál es el gran problema con las adicciones? Que es una sustancia que empieza a dar “un servicio”, como coloquialmente se le dice, que se traduce en “me hace sentir contento, tranquilo, relajado, inteligente, se me quita el sueño, etcétera”, pero, cuando se acaba la “luna de miel”, se empieza a desarrollar el fenómeno bioquímico que llamamos tolerancia, es decir, aguantar más.

Por lo tanto, los usuarios empiezan a incrementar las dosis, la frecuencia. Pero, si dejan de consumirlo se instala otro fenómeno a nivel cerebral que llamamos abstinencia.

Entonces, la suma de estos cambios neuroplásticos, es decir, cambios en la morfología plasticidad cerebral (a lo que llamamos tolerancia y abstinencia) nos da la dependencia. Es una fórmula sencilla: “Dependencia es igual a tolerancia más abstinencia”.

Y las drogas de alto impacto afectan no solo a la salud mental o física, sino también a la sociedad y a la familia.

Por eso Grupo Punto de Partida es el único centro residencial especializado en el país en patología dual, con personal altamente capacitado en el cual llevamos a cabo, además de los fármacos y psicoterapias, tenemos tecnología de punta como imagenología cerebral, electroencefalografía, técnicas como estimulación magnética transcraneal, estudios de fármaco, genómica y además colocamos implantes subdérmicos en sujetos adictos para que, por un lado, disminuya este efecto reforzador. Es decir, no sientan gran placer cuando consuman, puesto que el pellet (o implantes subdérmico) disminuye ese efecto positivo para ellos.

Por otro lado, en algunas otras sustancias -como es el caso de alcohol- que haya un efecto aversivo, es decir, que se sienta mal el sujeto al combinarlo con alcohol y que quizá para la segunda o tercera ocasión diga: “Mejor no me drogo porque con ese implante que me pusieron me siento fatal, si me drogo, así que mejor no consumo”.

P: ¿A qué público va dirigido Grupo Punto de Partida? ¿Dónde pueden conocer más información los lectores de Publimetro?

Básicamente es para todas las personas que deseen ser atendidas y que probablemente ya hayan acudido a otro centro y que no hayan podido tener resultados buenos y sostenidos. Aquellos padres de familia que están preocupados por sus hijos, que ven que no quieren o no pueden tener la conciencia como para solicitar ser atendidos, así que las puertas están abiertas.

También lo están para maestros que tienen dudas, y en general para la población. Particularmente, hago hincapié en que sería para toda la población que consuma sustancias, que ya han estado internados en otro centros, que no hayan podido lograr los resultados esperados, que además propositivamente ellos desean hacerlo: las puertas están abiertas para poderles orientar y ver si son candidatos para quedarse aquí o bien serán referidos a otra institución de salud.

