SCJN enmendó la plana al Poder Legislativo: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el fallo de la SCJN que invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral enmendó la plana al Poder Legislativo, y que como nunca, se demuestra que en México hay equilibrio y un contrapeso en las decisiones que se toman, pues “no hay un Poder que se sobreponga a los otros”.

En entrevistas con medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, dijo que todos estamos obligados a observar la ley y la resolución judicial que emitió la Suprema Corte, ya que se trata de la decisión de la última instancia jurisdiccional que revisa los actos del Poder Legislativo.

“Lo que ha hecho es mantener viva la definición de la división de poderes y como constitucionalista me alegra que pro primera vez en México haya pesos y contra pesos después de dos siglos, pues no hay un Poder que sobreponga a los otros y eso a mí me tienen tranquilo”, resaltó Monreal Ávila.

Ricardo Monreal opinó sobre la resolución que dictó la SCJN contra la reforma electoral.

Te puede interesar: Tras fallo de la SCJN, Adán Augusto propone el Plan C

El senador morenista aseveró que no se desbordará en aplausos porque aún “hay un déficit de justicia en el país, que se traduce en corrupción, nepotismo y porque están muy separados de la realidad los miembros del Poder Judicial”.

Ricardo Monreal dijo que la SCJN es parte de la República y simplemente lo que se refleja es como nunca, hay un equilibrio den las decisiones que se toan, “hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana, dado que ajuicio de ellos se aprobó con vicios en el procedimiento”.

Reitero que la Constitución los consagra como la instancia de revisión de los actos del Poder Legislativo, “soy de los que piensa que debemos observar el Estado de Derecho, la legalidad y la constitucionalidad de los actos”.

Compartí con los medios de comunicación mi opinión sobre la resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SCJN) respecto al llamado “Plan B” de la reforma electoral. pic.twitter.com/pfQFThNi6D — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 8, 2023

No dejes de leer: SCJN atentó contra soberanía del pueblo al invalidar el Plan B: Cuitláhuac García

El coordinador de Morena en el Senado explicó que de resolverse en el mismo sentido la segunda parte del “Plan B”, quedarían vigentes las normatividades, los artículos y disposiciones jurídicas que existían antes de la reforma.

Finalmente, Ricardo Monreal recordó que en la sesión del 28 y 29 de abril, fueron avaladas conforme a la ley, ya que se observó el principio de legalidad en cada una de ellas y “se actuó estrictamente conforme a la ley”.