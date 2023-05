Perú declara persona non grata a AMLO

La mañana de este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y le declara como persona non grata.

“De acuerdo al articulo 68 del Reglamento del Congreso, la moción pasará al pleno para que se pronuncie sobre este asunto”, informó el Congreso de Perú a través de sus redes sociales.

Esta declaratoria eleva la tensión entre el gobierno de México y el gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, a quien el mandatario mexicano no reconoce y ha llamado “gobierno espurio” desde la tribuna presidencial de Palacio Nacional.

En enero pasado, el congreso peruano declaró al expresidente de Bolivia, Evo Morales y un mes después al mandatario colombiano Gustavo Petro persona non grata, ante sus críticas al gobierno de Dina Boluarte.

López Obrador hizo referencia al tema durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, y criticó el envío de soldados armados de Estados Unidos a Perú, algo que consideró ejemplo de que continúa la Doctrina Monroe, la que consideró “intervencionista”.

5 momentos de tensión en la relación entre AMLO y Perú

1. El congreso niega permiso a Pedro Castillo para viajar a México. En noviembre de 2022, AMLO tenía previsto realizar la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. El objetivo era entregar la presidencia pro témpore a Pedro Castillo, pero ante la negativa del Congreso, México solamente realizó reuniones bilaterales con los presidentes de Chile y Colombia. Ante la ausencia de Castillo, se reprogramó la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Lima, para el 15 de diciembre.

2. Caída de Pedro Castillo y asilo en embajada de México. El 7 de diciembre de 2022, después de varios intentos de juicio político, Pedro Castillo aprobó disolver el Congreso. Ante la crisis política, Castillo pidió apoyo a López Obrador y AMLO ordenó que se abriera la embajada de México para resguardarlo junto a su familia, sin embargo, Castillo fue detenido poco antes de llegar a la embajada de México.

3. AMLO no reconoce a Dina Boluarte. Tras retrasar por días el reconocimiento a Boluarte, López Obrador señaló que no México no puede reconocer a la presidenta, pues no fue electa en las urnas.

4. Boluarte exige la presidencia de la AP. “En enero de este año, Perú debía haber asumido la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico porque (…) no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, dijo Boluarte en febrero pasado. A juicio de la mandataria, López Obrador no quiere ceder el testigo del liderazgo del bloque, “simplemente por seguir apoyando al expresidente (Pedro Castillo) que dio el golpe y tiene carpetas fiscales”.

5. AMLO considera “espuria” a Boluarte. Días después, López Obrador respondió: “Yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo. Voy a hacer la consulta, porque yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades. Es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso”, explicó.