“No voy a poner al candidato de Morena”, insiste AMLO sobre las elecciones de 2024

A menos de un año de las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no será él quien decida quién será el próximo candidato o candidata presidencial de Morena. Además, dijo que incluso personas cercanas a él dudan de que vaya a cumplir su palabra. Añadió que será Morena, a través de una encuesta, quienes deberán de

“Estamos a un año de la elección presidencial del 2024, y se va rápido el tiempo”, expresó el mandatario, quien hizo un llamado a que sean procesos democráticos los que se usen para elegir al candidato o a la candidata.

“Lo importante es afianzar la democracia, no solo como sistema político, como forma de gobierno, sino como forma de vida. Democracia en la familia, en la escuela, en los sindicatos, en la elección de autoridades. Democracia en sentido amplio”, comentó.

El presidente insistió en desterrar las prácticas antidemocráticas. “La calumnia en los medios, supuestamente de información; los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos; la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos; el que se reciba dinero del extranjero -también con esos propósitos; y desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, el que votan los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición. Barrer con todo eso, acabar con todo eso. Eso aplica para todo y para los partidos en la selección de sus candidatos”.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No va a haber dedazo, va a ser la gente. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gentes cercanas. [Me dicen:] “No, a la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza”, o “Estamos esperando una señal”, pues te vas a quedar esperando, primo-hermano”, afirmó.

Finalmente, López Obrador insistió en que no se utilizará el presupuesto público para la compra de publicidad a los medios de comunicación. “Hacen su agosto cada vez que hay campaña. No voy a hablar más, pero cada día les va a costar más trabajo conseguir publicidad, porque por ese método hubo gobiernos que le hicieron mucho daño al país”, concluyó.