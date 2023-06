¿Qué retos enfrentará Alicia Bárcena como próxima canciller de México?

A partir del próximo 23 de junio, Alicia Bárcena será designada como secretaria de Relaciones Exteriores, tras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hará la propuesta al Senado de la República.

Bárcena “tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia, es una mujer muy inteligente, capaz”, afirmó el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

Ante la salida del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien renunció para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2024, el mandatario notificó que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, fungirá como encargada de despacho de la SRE durante 10 días, en tanto la nueva titular entrega la oficina de la Embajada de México en Chile.

“Estoy muy contento porque vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios, y nos va a ayudar en este último tramo del gobierno”, añadió AMLO.

López Obrador destacó la trayectoria de Bárcena como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2008 a marzo de 2022; además de haber sigo jefa de Gabinete del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y subsecretaria general de Administración durante la gestión de Ban Ki-moon.

Aunque Bárcena estará poco más de un año en el cargo, aún tendrá que enfrenta grandes retos, considera Norma Soto, especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

“El primer reto de vital importancia es mantener la continuidad porque, si bien es cierto Ebrard es del partido actual en el poder, debe de estar vinculada a la ideología partidista de Morena, para poder hacer este cierre. Ya falta muy poco para que termine este sexenio, entonces tiene que mantenerse con continuidad de lo establecido”, comentó Soto.

Por otro lado, un reto clave sería mejorar el presupuesto que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. “A veces no se le ha dado tanto, o se ha visto mermado porque le falta definir proyectos específicos”, explica Soto “Lo que requiere hacer la nueva secretaria es un listado de proyectos claros, precisos, concretos, directos, reales eficaces, que conlleven a una ayuda mutua, tanto para el gobierno mexicano como con el país o países que se vayan a realizar”.

Finalmente, otro reto es mantener las buenas relaciones internacionales y diplomáticas de México, además de abrir nuevos horizontes. “Creo que un área que se tiene muy descuidada es África. Con América Latina tenemos buena relación, con Europa igual y con Asia se han ido incrementando los lazos, pero un área que hemos descuidado es África. Nuestro comercio o nuestra relación con ellos ha sido casi nula, porque tenemos sólo ocho embajadas”, añade.

3 preguntas con

Miguel Ruiz Cabañas, embajador, profesor y Director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tec de Monterrey.

Embajador Miguel Ruíz Cabañas Director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey (Cortesía )

P: ¿Cuáles son los retos para la próxima secretaria de Relaciones Exteriores?

Yo diría que los retos son los mismos que enfrentó Marcelo Ebrard, que tienen que ver con los temas con Estados Unidos: migración, crimen organizado, frontera, narcotráfico, el fentanilo. En fin, todos esos temas que tenemos en la relación bilateral con Estados Unidos, que siempre han sido prioritarios.

En segundo lugar, me parece que habría que pensar en definir pronto ya el acuerdo que está pendiente con la Unión Europea, que llevamos ya más de tres años y que ya debería de estarse firmando pronto entre las dos partes. Se ha pospuesto innecesariamente, a mi modo de ver, este acuerdo.

Creo que la nueva secretaria de Relaciones Exteriores será distinta a Marcelo Ebrard, porque Ebrard, más que ser un canciller, fue como un secretario del presidente para los temas que el presidente le encargaba. Un día eran las vacunas, otro día eran las pipas, temas retadores pero que no eran propiamente de la política exterior, sin embargo el presidente se los encargó a él. Yo esperaría que el próximo secretario esté más concentrado en la agenda de la política exterior, propiamente dicha.

Hay varios focos prendidos. Está el tema de Perú, que a mi modo de ver, es una crisis artificial totalmente creada por el presidente López Obrador. No deberíamos de tener una diferencia con Perú, ellos actuaron con base en su Constitución y se impone la Doctrina Estrada, que el presidente tantas veces cita, pero que en caso concreto de Perú ha hecho exactamente lo contrario.

Me parece que también hay temas importantes de otros países de América Latina, ¿Cómo se va a llevar la relación con Nicaragua después de que el dictador Ortega ha hecho cada vez más abusos de poder y actos que verdaderamente son propios de una dictadura? Ese tema evidentemente está ahí.

Yo creo que esos son los temas más importantes, a los que la secretaria que se ha nombrado tendrá que responder en el próximo año y medio.

P: ¿Qué evaluación tiene del canciller Marcelo Ebrard? ¿Cuál fue su logro más destacado, qué tema deja como principal pendiente o en qué aspectos hubo retroceso?

Yo creo que uno de los mayores no sé, si avances, pero sí iniciativas que tomó el canciller -y que estoy totalmente de acuerdo con él- es denunciar el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos a México. Poner todo el acento en ese tema, incluyendo la demanda a las empresas que producen estas armas en Estados Unidos y que luego desvían una parte a México. Yo creo que eso fue un avance real que hay que reconocer y subrayar y espero que el próximo secretario secretaria mantenga.

Me parece que donde no creo que haya habido avances es en los temas de migración. México aceptó convertirse, en la práctica, en un tercer país seguro, sin obtener nada, absolutamente nada, a cambio, con un alto costo para nosotros para detener esos flujos de migración; primero tanto con Trump, como con Biden. Me parece que eso no fue una política dictada por Marcelo, sino por el propio presidente.