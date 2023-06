AMLO confiesa que habló con ministros de la SCJN para favorecer a la Guardia Nacional

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, y sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó -por primera vez- que violó la separación de poderes e intentó conversar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “explicarles la importancia” de que la Guardia Nacional se mantuviera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando se debatió en el pleno de la SCJN la constitucionalidad de su reforma.

Cuestionado sobre si se sentía satisfecho con el actuar de los ministros de la Suprema Corte que nominó, López Obrador habló de la “traición” que sufrió por los ministros que él nominó, más “uno que ya estaba” y que durante su campaña presidencial le llamó para declararse afín a su movimiento.

En su administración, López Obrador ha nominado a cuatro ministros de la SCJN: Juan Luis González Alcántara Carrancá (diciembre de 2018), Yasmín Esquivel Mossa (marzo de 2019), Ana Margarita Ríos Farjat (diciembre de 2019) y Loretta Ortiz Ahlf, en diciembre de 2021. El otro ministro cercano a López Obrador ha sido Arturo Zaldívar, nominado en 2009 por Felipe Calderón.

“Les voy a contar, ya se los he platicado, para que vean cómo es la política, pero no hay que decepcionarse. Lo único que hay que tener muy presente es que la lealtad debe de ser siempre al pueblo y al proyecto de transformación, y a las causas justas. La lealtad entre hombres y mujeres muchas veces es servilismo, abyección. En política, cuando no hay principios, son amigos (o leales) de mentira y enemigos de verdad”, dijo el mandatario.

“Ahí sí me voy a meter, porque es importantísimo”: AMLO

López Obrador narró el episodio en el que la SCJN estaba por debatir la inconstitucionalidad de su reforma para que la Guardia Nacional, que nació como un cuerpo civil de seguridad, dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que iba en contra de lo establecido en la Constitución, pues en el Artículo 21 Constitucional se señala que la GN debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Mi preocupación es de que termino [el sexenio], me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la SSPC, ni en Gobernación, como estaba. ¡Imagínense! A los 3 años, a los 6 años, se echa a perder. No vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios, como… no lo voy a mencionar, pero García Luna así empezó. Era ingeniero en computación o no sé qué y empiezan a escalar sin idea de lo que es la seguridad. Todo [era] manejado con las cámaras, como si las cámaras fueran garantía de seguridad”, recordó el mandatario.

El presidente dijo que cuando se presentó el recurso de inconstitucionalidad, dijo: “Ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo” para que, en el futuro, la Guardia Nacional no “cayera en manos de una gente así, y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad”.

López Obrador explicó que, para que una ley se declare inconstitucional, se requiere el voto de 8 de los 11 ministros. “Si cuatro dicen “no [es inconstitucional]”, ya es constitucional”, explicó el mandatario.

“Entonces, de las preocupaciones que más me interesaban resolver, estaba el que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso (en las Cámaras de Diputados y Senadores) y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo”, afirmó.

Fue entonces cuando el presidente se reunió con los integrantes de la SCJN. “Y hablo con cinco [ministros de la SCJN], con los cuatro que de una u otra manera yo propuse, y con el que ya estaba [a favor de la Transformación] para garantizar los cuatro votos. Y entonces [pensé]: ‘Si hablo con cinco, pues ya está’”.

López Obrador narró que tuvo conversaciones “uno por uno”. Y comentó: “No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal. Ya venían demostrando ser chuecos, pero esto [de la Guardia Nacional] vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco. Pues con dos no pude”, explicó el mandatario, quien al ser cuestionado por los periodistas sobre los nombres de los ministros que se opusieron, respondió: “No, ya se los dejo de tarea a ustedes. Ya quieren toda”.

Garantizamos el abasto de agua en beneficio del pueblo. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/rbFOepk5xk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 14, 2023

El pasado 18 de abril, la SCJN invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena con una votación de ocho ministros en contra y solamente tres a favor. Los únicos tres ministros que estuvieron en contra de esta invalidez fueron Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, quienes argumentaron que los comandantes de la Guardia Nacional son quienes tienen el mando de este cuerpo de seguridad y no los militares.

“Solamente el pueblo no traiciona”: AMLO

El presidente narró cómo no pudo mantener esta reforma y calificó de hipócritas a los ministros de la SCJN con los que se reunió, pues nunca le dijeron que no iban a apoyar su propuesta. “No me dijeron que no. [Me dijeron] “Sí, ¿Cómo no?”.

“Eran cuatro los que se necesitaban, y nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa”, dijo.

López Obrador denunció también la conversación en la que Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, quiso “tentar” a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Cuando se dieron cuenta [de lo que hicieron], querían que entrara en vigor en un año. ¡No! Querían negociación. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Icela: “Oye, ¿Cómo vas a estar tú en contra, si a ti te va a tocar manejar a la Guardia Nacional? Si tú sales ganando” y Rosa Icela le contestó: “No, no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad”, pero la señora [Norma Piña], tentándola.

Tras recordar que “lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo” y que “El poder atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos, si no se tienen ideales”, el presidente dijo que los únicos que no traicionan es “el pueblo”.