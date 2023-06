Advierten actos anticipados de campaña y discrecionalidad por estrategia de Morena rumbo a 2024

Opositores advierten que los “recorridos” de los aspirantes a “coordinador del movimiento de transformación”, orquestados por la Cuarta Transformación (4T), constituyen actos anticipados de campaña, por lo que promoverán ante el INE las quejas correspondientes, de hecho, un partido ya se adelantó y promovió un recurso ante el organismo descentralizado.

El domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena dio a conocer el acuerdo que se estableció entre el partido con los aspirantes a la presidencia de México, sólo que nunca los nombro como aspirantes, candidatos ni precandidatos. Al respecto, señaló que se hará una encuesta para definir al próximo “coordinador del movimiento de transformación”.

Para que los aspirantes a “coordinador” ganen la encuesta, deberán de hacer “recorridos” austeros a lo largo de México, ello para posicionarse entre la ciudadanía y que voten por ellos en la encuesta. Sin embargo, los opositores al gobierno federal dijeron que se trata de un eufemismo que enmascara la carrera presidencial de 2024, pues todos los aspirantes a la “coordinación” han reiterado desde hace más de un año que quieren ser presidentes.

La ambigüedad planteada en el evento dio pauta a dicha acusación, pues en la ceremonia, Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se limitó a decir que los recorridos serán austeros y sus gastos correrán por parte de los participantes en ellos. De hecho no especificó los métodos de transparencia de los mismos ni si éstos tendrán algún límite.

El acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución de este país.



Ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad.



— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) June 13, 2023

En consecuencia, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron de la “campaña adelantada” para las corcholatas presidenciales, por lo que instaron al organismo regulador a que tome cartas en el asunto cuando inicien los corridos.

“El acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución de este país. Ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad”, escribió Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en San Lázaro, en sus redes sociales junto con la impugnación que presentó ante la autoridad electoral.

Por su cuenta, Marko Cortés, presidente del PAN, advirtió que esta estrategia de Morena confirma que no tienen un proyecto de gobierno mas que quedarse en la presidencia.

Las campañas ilegales y anticipadas de las corcholatas confirman que Morena no tiene un proyecto de país, solo buscan el poder, malgastar el dinero público y encubrir su fracaso de gobierno.



— Marko Cortés (@MarkoCortes) June 14, 2023

Qué dice el INE al respecto

La tarde del martes 13, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Tras el encuentro, Guadalupe Taddei, consejera presidenta, ofreció unas declaraciones a la prensa y especificó que, para calificar los recorridos, existe la Comisión de Quejas y Denuncias, quien valorará los señalamientos que se lleguen a presentar.

Qué dice AMLO al respecto

El presidente de la República expuso en la conferencia matutina de este miércoles que el INE no podrá sancionar ni a los aspirantes ni a Morena porque no se va a hacer promoción para ningún proceso electoral en favor de ningún “candidato”, pues se trata del proceso interno de Regeneración Nacional para elegir al “coordinador del movimiento de transformación”.

Asimismo, Mario Delgado aclaró durante el registro de Marcelo Ebrard que los recorridos de los aspirantes a “coordinador” serán asambleas informativas en favor del movimiento que representa la 4T, por lo que, de acuerdo con él, no se viola ningún ordenamiento legal; no obstante, quien tendrá la palabra final será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Qué dice Ricardo Monreal al respecto

Ricardo Monreal, uno de los que busca ser “coordinador”, reconoció que bien valdría la pena que Morena establezca reglas más claras para las corcholatas, esto para que se fije un tope de gastos y que éste no se exceda, asimismo, plantear la posibilidad de que se aplique una sanción si alguien rebasa dicho tope, todo esto con la finalidad de que exista un verdadero piso parejo entre contendientes. Finalmente, en relación a si se viola la ley electoral, el doctor en derecho se mostró confiado al decir que eso no ocurrirá, pues lo que se busca es un coordinador y no un precandidato ni candidato para las elecciones presidenciales de 2024.