“No vamos a hacer acarreos”, asegura Ebrard al registrarse como aspirante de Morena

Marcelo Ebrard, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), formalizó su registro como candidato a “coordinador del movimiento de transformación”, dicho término es el eufemismo que utilizó Morena para seleccionar el perfil presidencial sin ser sancionado por el INE, por lo que el ex canciller, de esta manera, aventaja a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Entre tumultos, al mediodía de este miércoles 14 de junio, Ebrard Casaubón confirmó ante Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su participación en el proceso que tiene como finalidad seleccionar al elemento de la Cuarta Transformación (4T) para competir en las elecciones presidenciales de 2024.

El primero en hablar durante la ceremonia fue Mario Delgado, presidente de Morena, quien señaló que los recorridos que harán los aspirantes no violan la ley electoral, ello porque no se promueve candidato alguno, sino el coordinador del movimiento de transformación.

Asimismo, destacó que Regeneración Nacional no pondrá recurso alguno para el patrocinio de los recorridos, esto en razón de la promoción máxima de austeridad.

Por su cuenta, Ebrard Casaubón manifestó su entusiasmo por participar en la encuesta, promover la 4T y garantizar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Yo, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la cuarta transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración, manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena”

Aunque el excanciller no especificó cómo financiará sus recorridos, adelantó que el jueves 15 dará una explicación detallada del fondeo de recursos.

Etapas, fechas y plazos para las corcholatas

El pasado domingo 11 de junio, Morena acordó la selección de perfil se hará con base en el resultado de una encuesta, misma que se hará después de que los aspirantes hagan “recorridos” oficiales en todo México. Para participar, se estableció que el registro de contendientes se hará del lunes 12 al viernes 16 de junio.

Para que se haga válida la inscripción, el morenista deberá de renunciar a su cargo o solicitará licencia. Además, cada uno puede proponer dos casas encuestadoras para hacer “ejercicios espejo”. Cabe recordar que de todas las encuestadoras que se propongan (se esperan 12) se elegirán sólo cuatro a través de un sorteo.

Los recorridos de los aspirantes para darse a conocer entre la población iniciarán el 19 de junio y terminarán el 27 de agosto. Durante éstos, los aspirantes promoverán los avances de la 4T sin denostar a sus adversarios.

Una vez que termine el proceso de recorridos, Morena iniciará el levantamiento de la encuesta, mismo que será del 28 de agosto al 3 de septiembre y constará de una sola pregunta, dicho reactivo no se ha dado a conocer de manera pública.

Finalmente, el 6 de septiembre se dará a conocer el resultado. Para ello, la Comisión de Encuestas entregará los resultados al Consejo Nacional y a la Comisión de Elecciones y, para dar el anuncio, se coordinarán las presidencias de Morena, PT y PVEM.