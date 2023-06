“Que se queden ahí”, desprecia AMLO protesta de productores en Sinaloa

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la protesta que mantenían productores de Sinaloa en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, estaba siendo apoyada por grupos opositores a su administración, a lo que respondió: “Que se queden ahí”. Finalmente, un par de horas después de las declaraciones del mandatario, los productores se retiraron después de 48 horas de bloqueo en la terminal.

El pasado 14 de junio, agricultores de Sinaloa se manifestaron en reclamo de un mejor pago a sus cosechas de maíz. Por lo tanto, mantuvieron cerrado el Aeropuerto de Culiacán, a lo que el gobernador Rocha Moya propuso a los productores tomar las empresas procesadoras de maíz como Minsa, Gruma y Cargill.

“Más que buscar una cita con el Presidente, localicemos las plantas donde ellos trabajan y las tomemos. Yo los acompaño a tomarlas”, señaló el gobernador de Sinaloa, quien acusó a esas industrias de comprar a bajo precio los granos básicos.

Rocha Moya aseguró que Minsa, Gruma y Cargill se agruparon para acaparar bodegas y comprar la tonelada de maíz blanco por debajo de los seis mil 965 pesos, precio que exigían los productores para no registrar pérdidas económicas.

“Acerca de los agricultores, de las protestas, quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos, que se les está atendiendo como no se hacía antes; sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

El presidente afirmó que, ahora, la política es atender primero a los pequeños productores “sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Ellos tienen garantizados sus precios, bueno, justos, sus precios justos, en el caso del maíz, del trigo harinero, y se les está comprando a Precio de Garantía. Además, a todos se les están entregando fertilizantes gratuitos”, expresó.

“Toman el aeropuerto de Culiacán. Por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada, y lo que queremos es buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe. Y son como 200. Entonces, cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el Precio de Garantía y que sea para todos. No vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto; y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública”, expresó.

López Obrador calificó la protesta como “una provocación, propaganda, más que nada publicidad, y muy vulgar”.

“Y aun cuando están impidiendo que haya operaciones en el aeropuerto, en el caso de Culiacán, no va a entrar la policía, que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos. Son las asociaciones de productores, que no son asociaciones de todos los productores. No representan a los indígenas, que son los más antiguos productores de México; no representan a los pequeños, medianos campesinos, no representan a los ejidatarios. Son los grandes productores y también coyotes”, añadió.