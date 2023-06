Padres irresponsables: 3 de cada 4 hijos de familias separadas no reciben pensión

En México, el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre; sin embargo, éste no tiene el mismo impacto social que el Día de la Madre por diferentes factores, por ejemplo, la presencia paterna en el país es reducida en comparación a la materna, ello derivado de una serie de factores legales, políticos, simbólicos y económicos que inhiben el ejercicio de una paternidad responsable.

Esto tiene como consecuencia que el tejido familiar sea uno de los más vulnerados. De acuerdo con estimaciones oficiales, el 40% de los hogares no tiene presencia del padre, es decir 11.4 millones de familias tienen ausencia paterna. Además, en caso de que se trata de un matrimonio dividido, 3 de cada 4 niñas y niños no reciben pensión alimenticia, cargando aún más la responsabilidad a la mujer.

Para tratar el tema de la paternidad en México, Unión Mujer convocó a Paulina Amozurrutia y José Carlos Palacios, especialistas en el tema quienes discurrieron sobre este fenómeno y deliberaron por qué es tan poco común ver que un hombre se desempeñe bien y de manera integral en su papel como papá.

El doctor Palacios Montoya advirtió diversos incentivos para que los hombres no se involucren responsablemente en la paternidad, los cuales están de alguna manera avalados por la cultura, la política y el marco legal. Desde el punto de vista de la cultura, se generaliza que un hombre dedicado a las actividades domésticas falla con sus responsabilidades canónicas.

Desde la política, no existe ningún trabajo legislativo ni ejecutivo que promueva la convivencia del padre con sus hijos, pues a éste se le reduce como un proveedor que debe de enfocarse al trabajo, lo cual va de la mano con el sistema económico impulsado por la cultura empresarial, misma que pretende absorber lo más que pueda la vida de sus empleados, restándole tiempo de calidad con su familia.

Por ejemplo, México es de los países que más horas le dedica a su trabajo; como si esto no fuera suficiente, las licencias de paternidad son ridículas si se compara con las de otros países. Los Estados adscritos a la OCDE dan licencias de paternidad, en promedio, de 8.1 semanas, mientras que en México sólo se otorgan cinco días.

Aunado a ello, no existen leyes que incentiven la paternidad. Y es este contexto en el que se tiene como consecuencia que los hombres se alejen de las responsabilidades domésticas. Al respecto, se tienen medido que mientras que las mujeres dedican, en promedio 32.2 horas semanales al quehacer doméstico, los hombres sólo dedican 11.1 horas.

¿Cómo lograr una paternidad efectiva?

Para revertir esta realidad, planteó que debe de promoverse un marco legal que norme la responsabilidad paternal; asimismo, se debe de fomentar una cultura laboral que permita a las familias integrar en su convivencia diaria a los padres trabajadores; y, finalmente, replantear la crianza de los hijos como algo que se disfrute, pues en muchas ocasiones se ve como una responsabilidad martirizante.

Una vez que existe la convivencia familiar y la crianza, José Carlos Palacios planteó cuatro puntos para materializar la responsabilidad desde el nacimiento: a) fortalecer vínculos, b) promover un ambiente de protección y respeto, c) beneficiar el desarrollo social y emocional y d) tener relaciones más sanas como adultos.

Además, planteó tres pautas de crianza: a) comunicación consciente, que consiste en promover el respeto al otro y sus ideas, aún cuando no se coincidan con ellas; b) relaciones horizontales, que no elimina las responsabilidades de cada miembro de la familia, pero sí identifica que son seres diferentes con el mismo nivel de respeto; y c) crianza compasiva, que identifica al otro como un ser sensible como la base de la toma de decisiones en su crianza.

Por su cuenta, la doctora Amozurrutia Navarro planteó que la crianza de los hijos es un acto de corresponsabilidad y, en general, los roles domésticos y de proveería al hogar es un compromiso mutuo, donde tanto hombres como mujeres deben de ser autónomos dentro y fuera de la casa; sin embargo, esto no va a ocurrir mientras existan los prejuicios contra la paternidad activa y el marco jurídico mexicano siga desprotegiendo a los padres.

Al respecto, destacó que la paternidad está tan invisibilidad que muy poca gente sabe que en México existen cerca de un millón de padres solteros y, sin embargo, no existe ningún estímulo ni apoyo social para ellos; del otro lado del espectro, señaló que existen casos generalizados de irresponsabilidad, pues 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria.

Asimismo, señaló que existe un talante empresarial en el que no promueven un ambiente laboral adecuado para las familias. Recordó que durante la pandemia de COVID-19 se promovió el trabajo a distancia y que muchas empresas operaron así; sin embargo, después de la vacunación, los empleadores obligaron a los trabajadores a regresar a las oficinas. “No aprendimos nada”, dijo.

Cultura, machismo y violencia durante la crianza

Finalmente, se les preguntó sobre la incidencia negativa que tienen las industrias culturales (Cine, música, series, redes sociales, contenido digital) en la promoción de discursos de glamourización de la violencia o de sexualización de menores y cómo se puede combatir el bombardeo de ese contenido. Al respecto coincidieron en que la violencia se esquisto en las familias a través de la cultura y que se debe de iniciar un proceso consciente para reducirla.

Bajo esa óptica, la maestra Amozurrita dijo que se hacen “héroes” a muchas personas que ejercen violencia y el daño llega tan hondo que hasta las hacen líderes de opinión. Por du cuenta, el doctor Palacios dijo que debe de existir una contraoferta de contenidos y formas de convivir, ello para que las familias puedan acceder a otros discursos. En ese sentido, dijo que si es necesario que el gobierno genere esa oferta, es su deber hacerlo y, dicho contenido debe de ser atractivo para generar disfrute.