Trabajar más temprano, la propuesta de AMLO para combatir la onda de calor

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se han registrado muertes en México por la onda de calor, a pesar de los informes mediáticos que señalan lo contrario. Además, señaló que una opción para hacer frente a la onda de calor sería trabajar más temprano, como sucede en el campo.

“No tenemos, como lo expresé la vez pasada, no tenemos un informe válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina, donde estuvo acompañado por varios gobernadores y por Jorge Alcocer, secretario de salud.

“Es un fenómeno nacional. Todavía -y no es para consuelo-, pero todavía falta. Fue algo especial, fue un fenómeno especial, estábamos viendo la temperatura en San Luis Río Colorado y está alta, pero ahí llega a más grados, ¿no?”, dijo el mandatario.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora -uno de los estados con mayor exposición al sol, y donde se construye la planta solar más grande del país- habló al respecto, señalando que “el cuerpo se adapta” a las altas temperaturas.

“Primeramente, decirles que la naturaleza nos ha preparado por generaciones para aguantar altas temperaturas; este año nos ha tratado con relativa generosidad”, explicó Durazo.

“Efectivamente, están anunciadas olas de calor. Los servicios de Protección Civil tanto federal, estatal, municipales estamos coordinados para cualquier eventualidad. Sin embargo, en nuestro estado si no hace muchísimo calor, no llueve, entonces, junto con la preocupación del calor extremo, la esperanza de que esas olas de calor nos traigan lluvias. Así ha sido la historia de nuestro estado” añadió el gobernador.

Por su parte, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, añadió: “El organismo está preparado para eso, en los dos extremos. Y no sólo, y el ejemplo mejor es de los animales, así como se puede hibernar, también en el calor se va preparando. Y no tengo los detalles dentro de las células que se van acoplando, proteínas, precisamente para contener, regular, esa situación”, expresó.

“Ahora en la Secretaría de Salud se va a mandar no sólo la promoción, la advertencia de sus consecuencias, sino la forma de prevenirlo y de resolverlo”, expresó Alcocer, quien negó que haya muertes por las ondas de calor. “Eso no ha llegado en la toma de la estadística, que sería de dos semanas para acá, donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea, en los próximos días”.

Información sobre el calor se utiliza para manipular: AMLO

El presidente deseó “que no nos afecte tanto el calor” y afirmó que ya existen pronósticos de lluvia para esta semana, principalmente en la Península de Yucatán.

El mandatario también afirmó que la información sobre las ondas de calor “se magnifica mucho”, explicando que existe sensacionalismo al respecto. “Como no quieren dar a conocer nada de García Luna ni de Madrazo, entonces —sobre todo en la radio, todos los noticieros— son capaces de decir que: ‘Afirmó el presidente que no se preocupen, que no va a pasar nada, que no hay fallecidos. ¿Usted le cree?‘”.

“Nosotros no deseamos que sufra nadie, lo que hay que hacer es lo que planteaba ―y lo estamos haciendo— el doctor Alcocer: prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol. Y van a decir: ‘Sí, ¿y no voy a salir a trabajar?’ Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano”, añadió.

El presidente puso de ejemplo que, en el campo, se trabaja muy temprano, porque “ya no se puede a las 12 del día. No se puede por el calor y también porque el sudor en el trópico, que hay humedad. El machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos”, concluyó.