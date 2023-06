Fuerte calor y “compras de pánico” provocan escasez de hielo

En algunas tiendas del país se han reportado que las fábricas de hielo tardan hasta 15 días en volver a surtirlas ya que la alta demanda no les permite abastecer a todos su clientes FOTO: FRANCISCO BALDERAS/CUARTOSCURO.COM

La tercera ola de calor que se vive en el país no solo provoca que las personas columna mayor cantidad de líquidos, aunque no solo agua, sino que también recurren a la compra de refrescos y cerveza, pero los comerciantes reportaron que otros productos están escasos en las tiendas, en particular las bolsas y barras de hielo.

En Monterrey, Nuevo León, en donde las temperaturas alcanzan hasta los 40 grados, cadenas de tiendas de conveniencia reportaron que ya no tienen bolsas de hielo a la venta por la alta demanda, en algunos comercios ante la falta de ese producto las cervezas solo se ponen a enfriar en los refrigeradores y ya no en contenedores con hielo.

También se reportó el desabasto de garrafones con agua en varias tiendas en la capital de Nuevo León.

Una situación similar se vive en municipios de Yucatán, como en el caso de Progreso la bolsa de hielo se vendía en 25 pesos y se limitaba a una por persona. También se dio a conocer que las fábricas de hielo no trabajan al máximo de su capacidad por el incremento en el servicio de la electricidad que necesitan para su elaboración y se da preferencia a los restaurantes.

Además, durante el fin de semana con motivo de los festejos por el Día del Padre, la situación se agravó en varios puntos, como se reportó en redes sociales.

En Irapuato, Guanajuato, en donde los comerciantes reportaron que su inventario de bolsas de hielo se agotó debido a la alta demanda por la ola de calor que se vive, algunas tienes incluso desde hace dos semanas no han sido abastecidas de este suministro.

“Cuando hacemos el pedido a veces tardan en responderlo, ahorita se ha dado que cuando vienen a surtir luego luego llegan las personas a comprarlo, en menos de un día ya se nos terminó”, relató la responsable de una tienda.

En algunos supermercado de esa ciudad también se reportaron “compras de pánico”, hubo personas que compraban más de 10 bolsas de hielo ante la incertidumbre de cuándo volverían a surtir a los comercios, aunque algunos sospechan que también podría ser una estrategia para revenderlas más caras con el paso de los días.

En Saltillo, Coahuila, la fábrica Hielo Real duplicó su productividad, pero es insuficiente para hacer frente a toda la demanda de la población, el domingo toda su producción se agotó en cuatro horas y aún había personas formadas para comprar una bolsa.

“Tenemos desabasto por la ola de calor, para clientes nuevos no tenemos nada de hielo, por los próximos 10 días. Aproximadamente hasta el día 28 o 29 de junio, si después de esa fecha gustan contactarnos vamos a estar a sus órdenes”, comentó Juan Manuel Garay, director general de Artic Ice, fábrica de hielo ubicada en la Ciudad de México.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó incremento de hasta 80% en la demanda cerveza o de hasta 56.6% en agua embotellada, como por el aumento de 10.5% en el precio de las bebidas, que se traduce en que el agua embotellada y los refrescos han subido de dos a tres pesos y la cerveza de tres a cinco pesos.

La ola de calor se ve reflejada en el incremento de las ventas durante el último mes en 56.6% en lo que refiere al agua embotellada, mineral y de sabor; 32.9% los refrescos de cola; 9.8% los refrescos de sabor y el consumo de cerveza se disparó hasta 80%.