Altas temperaturas generan alerta en el suministro eléctrico nacional: Cenace

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que entre las 19:44 horas u las 21:58 horas del martes 20 de junio, “el Sistema Interconectado Nacional (SIN), estuvo en Estado Operativo de Alerta, por margen de reserva operativa menor al 6%”, esto quiere decir que las estimaciones de CFE fallaron en un 5 por ciento.

La Cenace mantiene un monitoreo constante al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual está integrado por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur. El SIN abarca el resto de México en sus siete regiones (Central, Noreste, Noroeste, Norte, Occidental, Oriental y Peninsular) y, para garantizar el servicio, calcula la demanda (Demanda Máxima Pronosticada) para generarla.

Capacidad y consumo del suministro eléctrico nacional (Cenace) Capacidad y consumo del suministro eléctrico nacional (Cenace)

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe de estar lista para satisfacer la demanda de los usuarios, pues con el incremento en las temperaturas, se incrementa el consumo de electricidad. De hecho, el 17 de junio informó que la capacidad de generación instalada puede cubrir perfectamente el requerimiento de los usuarios, aún a pesar del incremento en la demanda.

“Con la onda de calor se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo México. Para el SIN la demanda máxima será de 53 mil MW. Se cuenta con una capacidad de 59 mil MW, por lo que se tiene un margen de reserva del 11%”, se lee en un comunicado oficial de la Comisión.

De hecho, un día antes, la Cenace reportó que la Reserva Operativa fue del 12.55%, lo que equivale a 6 mil 581 Megawatts (MW). Asimismo, para este miércoles 21, estima que la Demanda Máxima Pronosticada será de 51 mil 782 MW. Aunado a ello, de manera ilustrativa, la dependencia federal proporciona una gráfica en la que especifica las horas de más uso de la electricidad por los consumidores.

En ella se puede observar que a las 07:00 horas es cuando menos electricidad se consume, mientras que a las 17:00 horas se llega al tope de consumo, lo cual está relacionado con la intensidad solar y la demanda del uso de aparatos eléctricos en los hogares, centros de trabajo e industria.

Por su cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue increpado durante la conferencia matutina de este miércoles sobre este tema, sostuvo que no representa un problema de generación ni compromete el servicio eléctrico: “no hay problema, es de rutina. Hay un margen siempre de reserva, y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada”.