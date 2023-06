Realiza AMLO nombramientos en Aduanas y ante la Organización Mundial del Comercio

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Rafael Marín Mollinedo dejará la Agencia Nacional de Aduanas de México para ser embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, un movimiento que se suma a la lista de cambios de su administración de las últimas semanas. Será sustituido por el general en retiro Andre Georges Foullon Van Lissum.

Sobre Marín Mollinedo, López Obrador dijo que es “una persona muy cercana a nosotros, siempre ha estado con nosotros” y afirmó que va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio porque “es economista y va a esa misión. Nos importa mucho, porque estamos pensando en la firma de un acuerdo con la Unión Europea”.

Respecto al general de división retirado, André Foullon, López Obrador recordó: “Cuando me tocó decidir quién encabezaría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), él estuvo en la terna por ser una gente preparada. Fue subsecretario de la Defensa con nosotros y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal”, añadió.

El presidente concluyó señalando que el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos anual y que constituye más del 15% del ingreso nacional.

Antes de terminar la conferencia, el presidente añadió que este jueves informará de más cambios en la administración pública federal y posiblemente en su gabinete, tras la ola de renuncias por el proceso electoral de 2024.