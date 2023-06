Impunes 99.99% de casos de maltrato animal, el país es un ‘paraíso’ para los agresores

México ocupa e primer lugar de América Latina y tercero en el mundo de casos de maltrato animal; la falta de leyes, de denuncias e incompetencia en las autoridades tienen como resultado que sólo 1 de cada 10 mil casos sean castigados por el Estado, lo que equivale al 0.01 por ciento.

La Ley General de Vida Silvestre define al Maltrato Animal como: “Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin”; sin embargo, los sistemas legales estatales lo castigan de forma diferente.

Un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República delató las pésimas condiciones que se promueven desde el gobierno en materia de protección animal, mismas que han tenido como resultado que los gobiernos locales sean los responsables de promover medidas punitivas para castigar el maltrato a los animales.

Chiapas sobresale de las 32 entidades, pues no tiene ninguna ley que castigue el maltrato animal. De ahí en adelante, las penas van desde un mes hasta seis años de prisión; no obstante, no existe ninguna ley federal que respalde u homologue esto. Asimismo, difícilmente se especifica la gradualidad y progresividad en las penas.

Las cifras son alarmantes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sostiene que el 69.8% de los hogares en México cuenta con alguna mascota, lo que quiere decir que se trata de un acumulado de 80 millones de animales de compañía: 433.8 son perritos, 16.2 son gatitos y 20 millones son de otro tipo (peces, aves, reptiles u otros mamíferos); sin embargo, las condiciones no son las óptimas.

Asimismo, el estudio del IBD rescata que la UNAM estima que el 70% de los animales domésticos sufren algún tipo de maltrato y más del 70% de los perros y 60% de los gatos en México se encuentran en situación de calle, lo que revela pésimas conductas de los dueños en materia de acompañamiento, abandono y esterilización.

Es en este contexto donde se recordó que, el 5 de septiembre de 2019, el Senado de la República aprobó una iniciativa que modificaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que busca la protección y bienestar de los animales de compañía; sin embargo, tras ser turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación, ésta se pausó y aún no se resuelve.

Por su cuenta, San Lázaro promovió el 30 de marzo de 2023 otra reforma de rango constitucional en beneficio de los animales, con ella se expide una legislación general en materia de bienestar y trato digno que establece bases generales y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno para el cuidado y protección de los animales como “seres sintientes”, dicha iniciativa se encuentra en el Senado.