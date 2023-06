AMLO reduce su gira sudamericana a un viaje oficial a Chile

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que su primer gira por Sudamérica solamente se centrará en una visita oficial a Chile en el mes de septiembre, ya que será invitado a la conmemoración por el aniversario 50 del Golpe de Estado y del asesinato de Salvador Allende.

“Acerca del viaje a Sudamérica, tengo pensado ir a Chile. Eso es lo que he decidido nada más, todavía no he resuelto lo de visitar otros países, pero lo de Chile es el día 11 y yo tengo que estar aquí el día 13 por la conmemoración de Los Niños Héroes”, explicó el mandatario

Por otro lado, también afirmó que viajará a Chiapas el 14 de septiembre, ya que se cumplen 200 años de la integración del territorio de Chiapas a México.

Te recomendamos leer: Necesario profundizar la relaciones bilaterales entre México y Chile: AMLO y Boric

“Entonces, voy el 11 [de septiembre] y tengo que estar ya aquí el 13 [de septiembre], y eso es lo que voy a hacer. Voy a Chile porque es un compromiso, son 50 años del asesinato de Salvador Allende”, explicó el presidente López Obrador.

“Me formé con Salvador Allende”: AMLO

El presidente López Obrador ha dejado en claro, en varias ocasiones, su admiración al expresidente chileno derrocado y asesinado en el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El pasado 5 de abril, durante un encuentro de los presidentes integrantes de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, el mandatario mexicano mencionó: “Sí voy a estar en Chile el día 11 de septiembre, voy a estar porque yo me formé admirando al presidente Allende”.

“Estaba yo en la facultad, en primer año de Ciencias Política, cuando lo asesinan y fue muy doloroso y muy aleccionador también, porque en ese entonces se pensaba que no se podían llevar a cabo los cambios si no era por la vía armada, y él mantuvo su postura de buscar la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral y pues dio su vida por eso. Yo tengo mucha admiración, desde luego, por los grandes héroes, mártires, libertadores, de América”, explicó.

El mandatario mencionó también su reconocimiento a los aportes “de Simón Bolívar, de San Martín de O´Higgins, Benito Juárez, Martí de nuestra América, del comandante Ernesto ‘Che’ Guevara, del comandante Fidel Castro, de Salvador Allende y de muchos otros, eso es lo que a nosotros nos inspira”, explicó.

Gira original incluía Argentina, Colombia y Brasil

“Vamos a estar allá el día 11. Pero antes también, porque yo quiero que ustedes no sientan que hay de parte nuestra arrogancia y que no viajamos porque no lo necesitamos. No. Yo tengo un asunto muy particular, sí me afectan mucho los vuelos. Además, no hace falta vernos, porque nos identificamos mucho”, explicó el mandatario ante líderes latinoamericanos.

Te recomendamos leer: AMLO lidera la estrategia de América Latina para combatir la inflación

Originalmente, el mandatario tenía planeado viajar a Colombia, Brasil, Argentina y a Chile. “El día 13 tengo que estar acá porque ya es el aniversario, es una fiesta patria importante, una celebración para nosotros, que es la defensa que hicieron los Niños Héroes cuando la invasión estadounidense. Entonces, es muy importante que yo esté el día 13, y luego el 15, que es el Grito de Independencia”, concluyó.