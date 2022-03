¿Por qué es importante la primera gira de AMLO en América Latina?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en mayo próximo realizará una gira por cinco países de América Latina, algunos donde ha buscado la aplicación de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida como una medida para combatir las causas que provocan la migración.

El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice son los países centroamericanos a los que viajará AMLO; en una gira en la que también incluirá a Cuba.

Cuestionado sobre las crisis de migración que se vive en la frontera sur del país, el presidente -quien realizó la conferencia de prensa matutina en Tapachula, Chiapas- señaló: “La gente no se echa a andar por gusto, sino por necesidad. La mayoría de los migrantes son jóvenes que quieren salir adelante, progresar. Hemos estado proponiendo que se invierta en Guatemala, Honduras, El Salvador. Tenemos programas que se aplican en Chiapas, en Belice, en Honduras. En Guatemala no se ha aceptado, espero que pronto el gobierno de Guatemala acepte la cooperación”, comentó el presidente López Obrador.

El hecho de que vaya el presidente mexicano a Centroamérica sería una gran oportunidad para generar una propuesta regional subregional, para atender los flujos migratorios y la atención de asilados y refugiados, sin responder a los intereses de Estados Unidos, que básicamente nos ha impuesto que seamos los muros fronterizos. — Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey

El presidente afirmó que la implementación de programas como Sembrando Vida puede hacerse en dos meses. “Es entregar a los campesinos recursos para que siembren, para que cultiven la tierra. ¿Que van a cultivar? Lo que se cultiva en México”, añadió.

López Obrador afirmó también que la propuesta de que Estados Unidos invierta en programas sociales en América Central tarda mucho. “Hay que ordenar el flujo migratorio, atendiendo las causas. Estamos haciendo lo que nos corresponde para que el Gobierno de Estados Unidos actúe”, añadió.

Respecto a los maltratos que los migrantes centroamericanos denuncian que reciben en México, López Obrador afirmó: “Nosotros todos los días estamos tratando este asunto, protegiéndolo y respetando sus derechos humanos. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida y a vivir libres de miseria, el derecho al trabajo y eso tiene que ver con la fraternidad universal. Estamos haciendo eso, estamos trabajando y cuidando su seguridad”. Afirmó también que ya se está realizando una investigación para conocer el rol que los transportistas tienen en la crisis migratoria. “Hay quienes se dedican a esto y tenemos que estar cuidando que no se traslade a los migrantes en cajas de tráileres. Antier tuvimos otro problema, estamos haciendo una investigación sobre este tipo de transportación. No solo los choferes, sino los dueños”.

3 PREGUNTAS CON

Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey

¿Cuáles son los temas pendientes que tiene AMLO con los países de Centroamérica?

Parte de la propia agenda que ha tenido el actual Gobierno hacia Centroamérica se ha centrado en una visión desarrollista. En su momento se le pidió a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se desarrollara un proyecto que fue el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica, que básicamente significaba inversiones en salud, vivienda, infraestructura e incluso finanzas, por un valor de 45 mil millones de dólares. Esto, por desgracia, se cae en gran parte debido a que Estados Unidos, primero con Trump y ahora con Biden, no estuvieron dispuestos a invertir.

A partir de eso es que el actual gobierno decide incrementar sus programas insignia -cuestionadísimos, por cierto- que son Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Por ende, entre los temas clave en la siguiente visita al Triángulo del Norte (constituído por Guatemala, Honduras y El Salvador) estará reimpulsar, de alguna manera, esta agenda desarrollista. Obviamente también continuar con las versiones centroamericanas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida y también situaciones que tienen que ver con migración y desarrollo -de alguna manera, aunque no se logra con estos programas porque no han servido en México, de acuerdo con Auditoría Superior de la Federación-.

Otro tema es atender las situaciones de aristas alrededor de la migración internacional. Muy probablemente también podrían incluir el tema de la seguridad, por una parte, la lucha contra el crimen organizado pero también organizaciones que están ligadas o vinculadas con la trata y tráfico de personas.

¿Cómo ha sido la relación de México con América Central y qué está cambiando?

En cuanto a Centroamérica, México tradicionalmente ha tenido buenas relaciones, las cuales se han mantenido con la actual administración. No han habido mayores aristas, salvo algunas discusiones con el propio Bukele debido al maltrato que se le ha dado a algunos migrantes salvadoreños en nuestro país. Eso difícilmente va a cambiar.

¿Qué es lo que sí podría destacar como diferente? El enviar a un representante mexicano en la toma de protesta para el nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega. Nos revela que el actual presidente no está siguiendo a rajatabla los principios constitucionales de la doctrina de política exterior. Los está rompiendo. Y le está dando un espaldarazo completo a un régimen de Nicaragua, que es básicamente militarista, que es simple y llanamente es una dictadura. Eso demuestra que al actual presidente mexicano no le importa la violación a los derechos humanos, no le importa una dictadura como la de Nicaragua.

En cuanto a los demás presidentes de la región centroamericana, se tienen buenas relaciones. Debido a que supuestamente comparten agenda ideológica de “izquierda”, se puede tener una mayor relación con la presidenta de Honduras que si es de izquierda, pero reitero, pongo entre comillas que la actual 4T sea de izquierda. Es más bien reaccionaria y en ocasiones hasta comparte elementos de la derecha.

Podría haber un aumento de las relaciones con Honduras y con Chile, ya en Sudamérica, por la entrada del nuevo presidente Gabriel Boric, que se consideran de izquierda.

¿Por qué AMLO esperó más de tres años para viajar a América Latina?

Desde antes de las elecciones sabíamos que Andrés Manuel es un personaje que prefiere la política interna; que la política exterior no es lo suyo. La salida hacia Centroamérica es un reflejo de esta situación.

Es un personaje que está muy embebido en lo que significa la política interna, que no se siente cómodo saliendo al extranjero. El hecho de ir a Centroamérica es, de alguna manera, una forma de compensar la falta de su participación en las cumbres internacionales.

Básicamente será un simbolismo, porque recordemos, al final de cuentas las principales relaciones económicas y políticas se siguen teniendo con Norteamérica. Con todo y que se ha manifestado cierto acercamiento con América del Sur, recordemos que se realizó la cumbre de la CELAC el año pasado en nuestro país.