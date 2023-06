AMLO le “declara la guerra” a los corridos tumbados y narcocorridos

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una fuerte crítica a la “narcocultura”, a los “narcocorridos” y a los “corridos tumbados”, ya que incitan al consumo de drogas, de armas y al fanatismo por personalidades del narcotráfico en México.

“Nosotros no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas, y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos. Y ese tipo de corridos con esa letras… Nada que “música buena ondita” y de avanzada y rebelde. No. Eso no es la felicidad”, comentó el presidente.

“A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes, ni a los cantautores. Pero no me importa que no les guste”, explicó.

López Obrador insistió en que quizás sea muy “mal pensado” o muy “precavido”, ya que considera que podría haber promoción velada de grupos criminales. “Siempre pregunto: ‘¿De parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?’ Porque nosotros estamos haciendo una campaña para orientar de que ese camino consume al sufrimiento”.

Sin embargo, pese al rechazo, el presidente afirmó que está “prohibido prohibir” y dijo que no habrá censura hacia este tipo de canciones.

“Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran. Si quieren, que sigan escuchando todo. Prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo”, añadió.

“¿Cómo no van a bailar, cómo no convivir y cómo no ser felices? Pero hay otras formas. No es la droga, no es la violencia, no es querer triunfar como sea, afectando a otro. (...) Como si lo material fuera lo importante”, dijo el presidente.

Finalmente, el presidente adelantó que recomendará “10 rolas buenas, buenas” para que las y los jóvenes escuchen en lugar de los narcocorridos. Y ante ello, pidió poner en la mañanera “Ya supérame” de Grupo Firme, que dijo es su canción favorita.