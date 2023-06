Saldremos fortalecidos para ganar en 2024″, afirma Mario Delgado en entrevista

“Saldremos fortalecidos para ganar en 2024” : Mario Delgado

Después de haber concluido el proceso electoral de 2023 en el Estado de México y Coahuila —con resultados dispares para Morena—, el partido se encuentra inmerso en el proceso interno para encontrar a su coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, quien —además— aparecerá en las boletas de la elección presidencial en 2024 como candidato a sustituir a Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, platicamos con el presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado, quien nos aclaró un poco sobre las perspectivas del instituto político que dirige y sobre las reglas en las que compiten Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco hasta finales de agosto.

¿Cuál es su valoración de los resultados en el Estado de México que encumbraron a Delfina Gómez?

—Ha sido muy relevante la victoria de nuestro movimiento en el Estado de México. Se demostró que Morena sigue creciendo en el país. Con esta victoria llegamos ya a 23 entidades gobernadas por nuestro movimiento. Además, tiene mucha relevancia, no solo por su tamaño, sino porque era el centro neurálgico del PRI nacional: de ahí salía dinero para muchas campañas electorales en el resto del territorio nacional. También les quitamos la posibilidad de que el PRI se pueda recomponer en el mediano plazo porque prácticamente se quedan con Coahuila y Durango mientras que Morena sigue avanzando.

¿Qué sigue para el Estado de México?

— El cambio de gobierno, obviamente. En cuanto a lo que respecta a las propuestas de la maestra Delfina, el eje fundamental es acabar con la corrupción y, como ya lo ha demostrado el presidente, el tema de acabar con la corrupción te permite empezar a arreglar muchas otras cosas, así que creo que vendrán cosas muy buenas para el Estado de México.

En el Estado de México ganaron con la fórmula Morena, Partido Verde y PT, que va a repetir a nivel nacional.

— Es una alianza que tenemos con el PT con el Verde con la que hemos conseguido triunfos históricos. La ruptura en Coahuila fue un evento muy desafortunado. Los resultados de estas elecciones han sido tan contundentes que nos han enseñado que debemos ir en unidad, acción sin vacilaciones en el camino, sin ambiciones vulgares, siempre la altura de miras, considerando que estamos viviendo un proceso de transformación histórico. Esto es lo que nos debe comprometer y, afortunadamente, el PT y el Verde aceptaron seguir apoyando a Morena en esta alianza que ha logrado cosas inéditas para la historia del país.

Ahora Morena se encuentra en búsqueda de un nuevo líder o lideresa para llevar adelante la transformación después del 2024. Usted, como árbitro, ¿cómo valora esta primera semana de giras de los aspirantes?

— Muy bien. A mí me gusta ver a mucha gente en todos los eventos, con mucho entusiasmo, así como a los aspirantes respetando las reglas del proceso, respetando también los señalamientos del INE; me parece que estamos empezando bien. Nos vamos a conducir así el resto del proceso, la dirigencia con mucha transparencia, con mucha imparcialidad, dando garantías de piso parejo para que no se fragmente esta unidad. Lo más importante es cuidar la unidad porque, si salimos unidos, estaremos muy fortalecidos y con una gran posibilidad de ganar el futuro en el 2024.

Hay quien ha llegado a calificar a este proceso interno como actos anticipados de campaña por todo el país.

— No. Hemos hecho 23 procesos similares. Los partidos, según la Constitución y la Ley General de Partidos, tenemos el derecho a organizarnos a la autodeterminación. Entonces, qué estamos haciendo, y tú lo has referido muy bien, estamos buscando al nuevo liderazgo de esta transformación, que queremos que esto siga. Es por ello que tenemos derecho a organizarnos como partido y a poner nuestras reglas internas. Claro que estamos respetando lo que nos señala el INE, no violar la ley. Esto no es una precampaña, nadie está buscando una candidatura o precandidatura. Nadie puede hacerse promoción personalizada o hacer un planteamiento de un futuro plan de gobierno o llamar al voto por Morena, eso no se puede. Estamos en un tema interno exclusivamente y que ha pasado la prueba en 23 ocasiones y ahora nuevamente el INE nos da la razón: “tienen derecho a organizarse, solo ojo, no vayan a caer en actos de precampaña y para eso tienen que respetar estos lineamientos”, y es lo que estamos haciendo.

"La sanción más relevante es del pueblo de México, el juicio que va a hacer a la hora de la encuesta". Foto: (Nicolás Corte / Publimetro)

¿Todos los candidatos tienen claras las reglas internas? Comento esto porque en la primera semana vimos en un video viral el reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo y luego usted tiene que puntualizar la propuesta de Marcelo Ebrard sobre la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación.

— No, no. Yo no hice ningún llamado de atención a nadie, lo que hice fue repasar las medidas cautelares que nos dictó el INE, que una de ellas es como es un proceso interno, pues no puedes hacer propuestas de posibles futuros gobiernos, porque entonces estarías en una precampaña. Nos encontramos en un proceso interno, hay que informar mucho de la cuarta transformación, de los logros que se han tenido, de los logros que tuvieron como funcionarios públicos, cómo ayudaron al presidente en esta gran tarea. Difundir todo lo que representa Morena y todo lo que representa la cuarta transformación. Obviamente, es una contienda real, por lo que vamos a tener siempre jaloneos, pero al final de cuentas debe prevalecer la unidad. Ahí el tema es que todos los militantes y simpatizantes de algún aspirante en particular, todos deben de ayudar a construir la unidad, no podemos caer en pleitos, en confrontaciones; imagínate cómo voy a descalificar yo a alguien al que el presidente le llama ‘hermano’ o ‘hermana’. Tenemos que ser fraternos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser respetuosos.

Este es el mensaje que dan desde aquí, desde Morena, pero si se incumple o se diera el caso de que alguien no cumple, ¿habría alguna sanción?

—La gente lo va a sancionar porque estamos buscando a quien sucederá a un líder extraordinario como lo es Andrés Manuel López Obrador, que nos demuestra todos los días que la política puede ser un imperativo ético. Entonces tenemos compañeros y compañeras que han dicho que quieren ser y la gente los está viendo. Si no respetas, si te quieres pasar de vivo, pues la gente te va a sancionar a la hora de la encuesta, porque no va a tener una opinión muy buena de ti y difícilmente vas a ganar la encuesta, independientemente de que el partido pudiera o no sancionar, la sanción más relevante es del pueblo de México, el juicio que va a hacer a la hora de la encuesta.

En lo que respecta al financiamiento, ¿de dónde salen los fondos para financiar estas giras esta contienda?

— En el ánimo de garantizar piso parejo, el partido dijo ‘vamos a destinar parte de nuestros gastos ordinarios para que ellos puedan financiar estas actividades’, porque —finalmente— están haciendo actividades internas de promoción de nuestro partido, por lo tanto les vamos a pagar viáticos: esto es hotel, transporte y comida al aspirante y lo que necesita para organizar el evento: el templete, una carpa, las sillas, agua, el back, el audio o la renta de un salón. En fin, esta logística que se requiere para este tipo de actividades. Pusimos un monto parejo de 5 millones de pesos —que deberán de comprobar— y además va a fiscalizar el INE, pero nosotros cada 15 día vamos a dar un reporte de gastos.

Y en cuanto a recursos propios, ¿cuáles son las reglas?

—Ahí lo que queremos es que haya piso parejo. Si alguien quiere financiar con sus propios recursos, como lo propuso Adán Augusto, también tendrá que comprobar el origen de los recursos. Queremos que tengan los mismos montos que los compañeros y la compañera y además están sujetos a la fiscalización del INE.

Espera que no haya conflictos entre compañeros, pero en el caso de que se dé alguno, ¿tiene algún plan para suavizarlo?

—Estamos teniendo mucho diálogo permanente con ellos, con sus abogados, con sus representantes ante el tema de fiscalización. Es mejor siempre hablar las cosas a que nos reviente. Tenemos muy claro que nuestra tarea es conducir este proceso y mantener la unidad. El partido, no va a dar pretextos para una ruptura justificada y hacemos un llamado a todas y todos para que nos ayuden en el tema de la unidad porque no es solo un tema del partido. La unidad se construye todos los días con la participación de todos, comportándonos siguiendo las reglas y los principios del movimiento.

El presidente ha señalado en varias ocasiones que después del 6 de septiembre habrá unidad con el candidato, ¿tiene alguna duda de que así sea?

—No, yo estoy seguro de que vamos a salir unidos, fortalecidos y eso nos va a dar la posibilidad de ganar el futuro.

Por lo se escucha, ¿hay algún favorito en la contienda?

—Tenemos una contienda real, una contienda equitativa y donde nadie se va a interponer en la decisión de la gente, que es a quien le corresponde. Al pueblo de México le toca decidir. Por el lado de la encuesta, están todas las garantías de que haya un blindaje para que no se altere la decisión de la gente, que la encuesta simplemente sea un instrumento para recoger esa opinión. Si se cumplen las reglas del juego no tiene por qué haber ruptura y eso va a terminar en un proceso unido, ejemplar e histórico que nos garantice la continuidad.

Esto es de aquí al 6 de septiembre. ¿Cuál es su plan para después de esta fecha, cuando haya una tricefalia en la dirección del partido, Andrés Manuel López Obrador —el máximo exponente de la Cuarta Transformación— y su sucesor o sucesora?

—Así es. Hay mucho que organizar, vamos a la elección del 2024, que es muy grande. Tendremos que decidir los candidatos y candidatas a nueve entidades, seis de las cuales gobernamos: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos y Ciudad de México, y tres donde somos oposición: Yucatán, Jalisco y Guanajuato. Tenemos muy buenas perspectivas para esos estados, en especial en Yucatán y en Guanajuato. Habrá que definir a través de las encuestas las candidaturas en esas entidades, luego vienen las y los senadores y luego en los diputados federales y luego los ayuntamientos. Es una tarea muy ardua la que vendrá después del 6 de septiembre.

"La gente lo va a elegir (candidato o candidata) y en Morena el pueblo manda". Foto: (Nicolás Corte / Publimetro)

Para todos aquellos que aún desconocen cómo es el proceso para elegir al aspirante a liderar la cuarta transformación, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tan transparente es? ¿Quién va a poder dar su opinión sobre el candidato?

— Hay seis compañeros. Cinco hombres y una mujer que están haciendo recorridos por el país para encontrarse con la gente, tener asambleas informativas para que la gente los conozca. Después, el 27 de agosto ya nadie podrá hacer actividades públicas y habrá una encuesta por parte de Morena, pero además, cuatro encuestadoras espejo que se elegirán al azar, por tómbola, para que acompañen este proceso de encuesta. Para que todas y todos tengamos certeza de que no se va a alterar la encuesta. Cada equipo encuestador va a ir acompañado desde seis representantes, uno de cada aspirante, para que verifique cómo se levanta la encuesta, pero lo más importante es la pregunta en la boleta. El ciudadano tachará y lo meterá en una urna simulada. Ahora, ¿quiénes van a participar? Esta es una pregunta importante. Es una encuesta, es decir, es un proceso aleatorio, donde tal vez se elijan dos mil o tres mil hogares al azar en una muestra probabilística para que sea representativa de todo el territorio nacional. Las encuestas que vemos todos los días que se publican en Publimetro o en otros medios de comunicación, cuando son nacionales, a veces se realizan entre mil doscientos o mil quinientos casos, pero cuando se hace de manera probabilística, cuando se levanta el muestreo y siguiendo reglas estadísticas, se puede conocer la opinión de la mayoría del país con cierto margen de error. Acá lo que se va a hacer es eso y ese mismo levantamiento lo harán otras cuatro empresas. Hay que diferenciar de cuando es un censo, es decir, que no se piense que todos los mexicanos, vamos a participar. Serán unos cuantos hogares distribuidos en todo el país de tal manera que tengamos una muestra representativa y con esa muestra sepamos la opinión de la mayoría del pueblo.

Por lo que dice, la encuesta será presencial.

— Sí, en casa

¿Tiene algún número de encuestas definido?

— No, todavía no lo conocemos. Eso lo definirá la Comisión de encuestas.

¿Cómo va a garantizar la participación ciudadana?

—No la puedo garantizar. Lo único que podemos hacer es que en los procesos de encuentro con la gente estén participando, pero en el momento de la decisión, pues depende a qué hogar le toque.

¿La dirigencia de Morena está haciendo llamamiento a los simpatizantes para que se involucren en este proceso?

— Que conozcan a los aspirantes y que ellos decidan.

Es decir, este proceso será aleatorio y no tiene por qué ser solo simpatizante de Morena.

— Es abierto a la población en general.

¿Qué acciones tomaría para asegurar que el candidato seleccionado por Morena cuente con el respaldo y apoyo de toda la militancia?

— La gente lo va a elegir y en Morena el pueblo manda. Entonces, va a tener una gran legitimidad porque va a ser seleccionado por la gente. Justamente este proceso se hace porque el Presidente de la República quiere acabar para siempre con el dedazo. ¿Cómo era antes? El presidente designaba a su sucesor. Ahora lo va a designar el pueblo de México en esta idea que tenemos de profundizar nuestra vida democrática y en esta idea de confiar plenamente en el pueblo, que el pueblo mande y que el pueblo tome el destino de este país en sus manos.

Usted seguirá al frente de la dirigencia de Morena hasta el 2024, ¿tiene algún plan para optar por algún puesto de elección popular?

—Primero tenemos que terminar este proceso; después, empezar la planeación de las otras definiciones que siguen. El Consejo Nacional me ha dado la confianza para terminar mi mandato después de la elección del 24, porque hemos tenido triunfos muy buenos, hemos ganado 17 de 23 gubernaturas en las que hemos participado y por eso el Consejo Nacional nos dio la confianza y, por lo pronto, tenemos el mandato de organizar y conducir el proceso electoral para el 2024.

¿Tiene buenas expectativas para la elección del 2024?

— Sí, ganar la Presidencia de la República, ganar la mayoría en el Congreso. Tenemos como meta 33 millones de votos, lo cual nos daría la mayoría en Cámara de Diputados y el Senado para seguir impulsando las reformas que necesita esta Transformación; por ejemplo, la del Poder Judicial y, además, triunfar la mayoría de las entidades que van a elecciones. En fin, que nuestro movimiento siga creciendo.

“Lo que está claro y el objetivo es que nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México. Es decir, la encuesta será un instrumento que garantice el tener de manera fiel y sin interferencias, la decisión de la gente de quién debe darle continuidad a este proceso de transformación”, Mario Delgado, Presidente nacional de Morena.