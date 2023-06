Seguidores de Sheinbaum le hacen competencia a Ebrard y reparten volantes

Una joven residente de la Alcaldía Cuauhtémoc, reportó que simpatizantes de Claudia Sheinbaum, comenzaron a repartir volantes y material ‘informativo’ a favor de la exjefa de Gobierno.

Esta propaganda comenzó a circular a partir de que las ‘corcholatas’ comenzaron sus recorridos nacionales tras inscribirse como aspirantes a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transformación’.

También lee: Annie Pardo defiende su Premio Nacional de Ciencias y a su hija Claudia Sheinbaum

Aunque hay que recordar que los simpatizantes de Ebrard comenzaron a repartir ‘flyers’, cuadernillos para colorear y demás material propagandístico, tiempo antes de que el Consejo Nacional de Morena estableciera los lineamientos del proceso interno.

En el material difundido se plantean preguntas como “¿por qué Claudia Sheinbaum es la mejor opción para México?”, así como una lista de los logros y de las encuestas que la doctora egresada de la UNAM encabeza.

Volantes de Sheinbaum

Te puede interesar: Simpatizantes comparten propaganda de Marcelo Ebrard con número falso

La joven, que prefirió quedar bajo el anonimato, mencionó que estas personas se encontraban afuera del metro ‘Guerrero’, donde algunos jóvenes simpatizantes estaban repartiendo los volantes mientras que unas personas estaban registrando a gente que quería apoyar a repartir material.

De acuerdo a la información proporcionada por la joven, los morenistas piden nombre y un número telefónico para agregar a las persona a un grupo de Whatsapp. En ese grupo dan a conocer la siguiente ubicación para repartir el material que según es financiado por los mismos vecinos que apoyan al partido guinda.

“Pregunté por curiosidad, así que me dijeron que me agregarían al grupo para apoyarlos a repartir en otro lugar dentro de la alcaldía Cuauhtémoc pero como les mencioné que se me complicaba por mis horarios, les dije que solo quería recibir la información. Ellos me dijeron que estaba bien y que en ese caso me podían dar un paquete lleno de volantes para que yo los repartiera en mi trabajo o en otros lugares”, mencionó la joven.