Pejemuñecos inundan CDMX por el quinto aniversario del triunfo de AMLO

Todo está listo en el Zócalo capitalino para la gran fiesta que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, para conmemorar los cinco años de su triunfo electoral. El templete fue instalado este jueves, el mandatario no tendrá actividades fuera de la CDMX y los peluches con su figura ya se venden en las calles del primer cuadro capitalino.

Los denominados Amlitos (pejeluches o pejemuñecos) se venden en puestos ambulantes cercanos al Zócalo Capitalino. Sus precios oscilan desde los 40 pesos (aquellos con forma de llavero) hasta los 150 pesos.

Sin embargo, la estrella de la jornada será el “amlito que habla”, la joya de la corona que se cotiza entre 330 y 350 pesos en algunos puestos. ¿El motivo? Al presionarlo, repite -al igual que el original- las frases más conocidas del mandatario. Argumentos como “Lo que diga mi dedito” y “Me canso ganso” hacen que sea el más buscado, pues incluso el propio mandatario lo presumió en la conferencia de prensa matutina del miércoles 28, mientras respondía al secuestro de 16 funcionarios de Seguridad en Chiapas. En este caso, le envió un mensaje a los captores: “Que los liberen o los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”.

Pese a la resolución del TEPJF que prohíbe la exhibición de "Amlitos", AMLO muestra uno en la mañanera. pic.twitter.com/RzYG2pqQrq — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) June 28, 2023

Este sábado será la última vez que el presidente celebre su triunfo electoral de 2018, en el que arrasó con 30 millones 113 mil votos (53.19% de la votación) con todos los reflectores dirigidos hacia él, pues en 2024 ya habrá presidente electo. La elección federal del próximo año se celebrará el 2 de junio.

A los pejeluches se suman otras diversas manifestaciones pro-amlo. Cuadros con frases destacadas, figuras en las que se le muestra como un jugador de beisbol, vestido de mariachi o uniformes relacionados con algunas magnas obras: el Tren Maya, Pemex, e incluso Correos de México, entidad que no ha tenido la misma atención del mandatario.

Almohadas, tazas, caballitos de tequila –aún cuando el mandatario ha criticado los excesos con el alcohol– son algunos de los objetos en los que también se ha impregnado su figura.

Pejepuesto afuera de Palacio Nacional. Venden desde imanes para el refrigerador, cuadros y vasos con la figura del mandatario (Miguel Velázquez)

Sin embargo, el periodo de transición que vive México –rumbo a las elecciones federales de 2024– no ha llegado a los objetos que se venden en la calle, pues, en los mismos puestos no hay objeto alguno que haga referencia a los posibles sucesores del mandatario. aún cuando el propio López Obrador ha dicho que en septiembre de este año “entregará la estafeta” como líder de la Cuarta Transformación, aún no hay objetos de promoción para las corcholatas. Quedará por descubrirse si esto mismo ocurrirá una vez que se conozca quién relevará a López Obrador como dirigente de su movimiento.