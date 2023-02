¿Y la austeridad? Joya ‘fifí' de ‘Amlito’, con oro y diamantes, se vende en más de 100 mil pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con simpatizantes en los diferentes estratos sociales que componen al país, pese a su discurso dirigido a las personas más necesitadas, y para muestra de eso existe una joya del mandatario mexicano valuada en más de 100 mil pesos.

La figura de “Amlito”, la popular caricatura que nació en la campaña presidencial del 2006 y que ahora fue prohibida para fines electorales, tiene una altura de 13 centímetros y su composición es de oro de 14 quilates, con incrustaciones de diamantes.

Esta joya “fifí” fue creada por una joyería con sede en Guadalajara, Jalisco, la cual asegura que utiliza oro de origen nacional e italiano para sus diferentes diseños que se exhiben en sus diferentes perfiles de redes sociales.

“Luce al estilo de la 4T con este dije de 13cm en 14k”, publicó la joyería en su cuenta de Instagram.

Además, el “Amlito” de oro y diamantes no solo porta su tradicional traje, sino que también viste la banda presidencial con los tres colores patrios, formados por diferentes incrustaciones, a lo largo de la figura del mandatario mexicano.

Las críticas no tardaron en manifestarse por la creación de la joyería mexicana y algunos no dudaron en asegurar que no se había realizado un correcto estudio de mercado para ver quien adquiriría tal producto de lujo del presidente de México.

Sin embargo, no faltaron quienes mostraron su orgullo por la joya de AMLO y hasta preguntaron cuál es su precio.

“Amlito” se ha popularizado por los diferentes artículos que se comercializan a favor del presidente, sobre todo peluches, playeras, llaveros y hasta gorras con la imagen del mandatario.