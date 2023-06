Asesinato de Hipólito Mora destapa la violencia que aqueja a todo México

El jueves 29 de junio se difundió la noticia de que Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, murió ejecutado por fuerzas del crimen organizado. Medios locales reportaron un ataque a su camioneta blindada, misma que fue atacada con fusiles anti blindaje e incendiada mientras circulaba en el municipio de Buenavista.

A este atentado se le suma el coche bomba y la ejecución de dos policías en Celaya, Guanajuato; el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaria de Seguridad de Chiapas en el municipio de Ocozocoautla; el enfrentamiento armado entre criminales en Guachochi, Chihuahua, que dejó ocho muertos; el secuestro y asesinato de un líder político en Copala, Guerrero; y el robo de relojes de lujo en una zona exclusiva de la Ciudad de México (CDMX), todos ocurridos esta semana.

La emboscada a Hipólito Mora

Primero, la ejecución de Mora Chávez ocurrió a plena luz de día y, de acuerdo con los medios locales que cubrieron el ataque, se trató de una emboscada que duró alrededor de media hora, dejando como resultado el asesinato de tres personas, una de ellas era el ex autodefensa.

Al respecto, se destaca que Hipólito Mora había sido objeto de otros dos ataques, el primero de ellos el 26 de noviembre de 2022 y el segundo el 4 de mazo de 2023. Por lo que con este tercer atentado se pone fin a la persecución del también agricultor.

Chiapas. Los trabajadores secuestrados pidieron las renuncias de tres funcionarios del gobierno para ser liberados. (Especial)

Coche bomba en Guanajuato

Menos de 24 horas atrás, cerca de las 11:00 de la noche del miércoles 28, elementos de la Guardia Nacional (GN) atendieron el llamado de un supuesto vehículo abandonado con cadáveres adentro. Fue en el municipio de Celaya donde arribaron los uniformados y encontraron una camioneta que correspondía con la descripción denunciada.

Tras acercarse a la unidad estacionada en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, los elementos de la GN quisieron abrir la puerta del vehículo. Acto seguido, el auto explotó, dejando cinco guardias lesionados, de los cuales tres se reportaron con heridas graves.

Ataques simultáneos en Guanajuato

Además del vehículo con explosivos, el martes 27, en Celaya se reportaron otros dos ataques coordinados contra las fuerzas del orden. El primero de ellos ocurrió cerca del mediodía, cuando un par de personas armadas que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra María Soledad, miembro de la Policía Auxiliar, quien murió en el lugar de los hechos.

El segundo ocurrió cerca de las 7:00 de la noche en un puesto callejero de tacos, cuando dos policías fueron atacados con arma de fuego en la Colonia Los Olivos. En el lugar uno de los policías perdió la vida y el otro se reporta delicado. Como si esto no fuera suficiente, otras tres personas que no tenían nada que ver resultaron heridas.

Elementos periciales en una escena del crimen Elementos periciales en una escena del crimen (Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

Secuestro masivo en Chiapas

El martes 27, en la carretera que va a Tuxtla Gutiérrez, en el municipio de Ocozocoautla, 16 elementos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas fueron secuestrados por miembros de la delincuencia organizada, quienes exigen, a cambio de la vida de los secuestrados, la renuncia de Francisco Orantes Abadía, Roberto Yahir Hernández y Marco Antonio Burguete Ramos.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, camionetas blancas rodearon el autobús en el que viajaban los funcionarios, después le cerraron el paso y presuntos criminales armados se bajaron y secuestraron a los miembros de la secretaría.

Disputa de plaza deja ocho cuerpos en Chihuahua

Guachochi, Chihuahua, fue el escenario de un enfrentamiento armado entre cárteles rivales. El miércoles 28 dos integrantes de facciones rivales desataron una lluvia de balas que dejó, por lo menos ocho muertos, tres de ellos se calcinaron al incendiarse uno de los vehículos en los que viajaban.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas; sin embargo, versiones extra oficiales puestas a circular por El País apuntalan a que uno de los muertos es Melquiades Díaz, alias El Chapo Calín, presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa en el estado.

Secuestro y homicidio de líder local del PVEM en Guerrero

PVEM exige dar con responsables de homicidio de Jesús González Ríos Foto: Facebook Jesús González Ríos

Jesús González, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Copala, Guerrero, fue secuestrado el miércoles 28 por un grupo de hombres armados, después, este jueves 29, fue encontrado muerto en el municipio de Florencio Villarreal, cerca de la Laguna de Chautengo.

Respecto a este caso, cabe destacar que González Ríos había señalado que ya lo habían amenazado de muerte, ello con el objetivo de dejar el camino político libre a Guadalupe García, quien supuestamente quería meter a sus personas cercanas en el municipio para las elecciones del próximo año.

“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, declaró en un video.

Robo en una de las zonas más exclusivas de la CDMX

Finalmente, esta semana se registró el robo de una tienda de joyería en Plaza Antara, en Polanco, donde si bien no se registraron muertos, se destaca que un grupo de maleantes sustrajo relojes de lujo por un valor de 1.7 millones de pesos.

Todo ocurrió cuando el lunes 26 un grupo de hombres armados con mazos y hachas entraron al centro comercial para robar articuláis de lujo. Lo sorprendente fue el tiempo de reacción de las autoridades locales, pues el atraco duró casi 10 minutos y la Policía no los detuvo en el lugar. Fue en el transcurso de la semana cuando los detuvo.