Monreal denuncia sabotajes y presenta reporte de gastos durante gira nacional

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, denunció que durante sus eventos para informar a los mexicanos sobre los logros de la ′4T’ ha sufrido posibles actos de sabotaje por autoridades locales.

A casi dos semanas de que las corcholatas iniciaron sus respectivas giras para ser los coordinadores del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transfromación’, Monreal afirmó que se ha “topado con todo” durante sus recorridos en donde le han cortado la luz, le han prohibido usar plazas públicas, entre otras ‘fallas técnicas’.

En su visita por Michoacán, Ricardo Monreal declaró estos actos en contra de su gira como ‘defensor de la 4T’, tras cambiar la sede de una asamblea informativa con simpatizantes y medios de comunicación de último momento, ya que, según ‘El Universal’ informó que la alcaldesa Rosa Elia Milán Pintor, militante del PT, no permitió que el senador con licencia usara la plaza principal.

Ante ello, Monreal lo consideró como sabotaje aunque aclaró que “no pasa nada si dan facilidades, yo no pido nada, simplemente que me den oportunidad de expresarme y de hablar sobre las propuestas que tenemos”.

Durante esta reunión con seguidores de Cuitzeo, Monreal Ávila relató que en una visita con mexiquenses de Lerma tuvo problemas con el audio y su micrófono, concluyendo el encuentro porque el equipo se descompuso.

También durante la asamblea, el senador con licencia fue cuestionado sobre los gastos después de que Ebrard declaró levantar un reporte ante Morena en contra de algunas corcholatas por “derroche” en recorridos.

“Los aspirantes tienen que tener una autocontención, una moderación, porque no le gusta a la gente el derroche y el dispendio, y creo que nuestra lucha siempre fue contra eso”.

¿Cuánto ha gastado Monreal en su gira nacional?

La corcholata originaria de Zacatecas señaló que del 19 al 28 de junio usó el 11.38% de los cinco millones de pesos que Morena le asignó para esta gira de 70 días.

Monreal publicó que hasta el pasado jueves gastó 569 mil 432.81 pesos bajo los conceptos de transporte, hospedaje, alimentos, gasolina, casetas y logística; templete, sonido, sillas, carpas y salones).

