¿Habrá debates entre las corcholatas de Morena?

A pesar de que el Consejo Nacional de Morena estableció que no habrá debates entre los aspirantes a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transformación’, el excanciller, Marcelo Ebrard insiste con realizar estos encuentros.

“Mi opinión no va a cambiar, no estoy diciendo que voy a romper el acuerdo (...) Ahora, si no quieren llamarle debate, pues que sea ‘plática’ y ya, un café, que sea un café y ya”, mencionó Ebrard.

Después de la reunión que hubo entre los morenistas para festejar los cinco años de la 4T en el Zócalo de la CDMX, el excanciller aseguró que sus compañeros están contemplando la posibilidad del “café” que propuso entre los aspirantes.

La unidad es nuestra fuerza pic.twitter.com/j8SwDabp4W — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 2, 2023

Sheinbaum responde

Ante las declaraciones que Ebrard dio durante su visita en Cuernavaca, Morelos, Claudia Sheinbaum respondió y declinó la propuesta del aspirante, ya que ese ejercicio puede favorecer a la oposición.

“No, porque firmamos un acuerdo todos en donde dijimos que no iba a haber debates entre nosotros porque eso nos debilita internamente y fortalece a la oposición, entonces todos firmamos que no iba a haber debates”, aseguró la exjefa de Gobierno de la CDMX.

Este acuerdo lo firmaron los aspirantes a defender la 4T; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y Manuel Velasco, durante su inscripción al proceso interno del partido guinda.