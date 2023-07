Se echan para atrás: Va por México reduce sus perfiles, pero De la Madrid sigue en pie

Desde que Va por México hizo el anuncio de su metodología para buscar “responsable” del Frente Amplio por México, la coalición no ha hecho otra cosa que ver las fugas de sus perfiles y organizaciones. En menos de una semana, varios de los opositores que más destacaban entre la población ya se bajaron del barco rumbo a 2024; sin embargo, ya se divisan tres perfiles que siguen en pie, entre ellos Enrique de la Madrid, que la tarde de este domingo confirmó que se mantiene en la contienda.

A menos de una semana de la ceremonia de unidad en la Ciudad de México (CDMX), encabezada por los presidentes partidarios de Va por México (Alito Moreno del PRI, Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD), figuras como la senadora Lilly Téllez, el ex gobernador Alejandro Murat o el empresario Gustavo de Hoyos, dijeron no acompañar a Va por México.

Al escuchar las declaraciones de cada uno de los ex aspirantes, se advierten muchas coincidencias, como sus diferencias ideológicas con la metodología establecida o que “a quien quiera participar” le desean toda la suerte; sin embargo, a este tipo de desplantes, se le debe de sumar el hecho de que el Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano original del Frente Amplio decidió también abandonar a Va por México.

Con esto, la lista de personas que aún permanecen como interesados a participar en las elecciones de 2024 se reduce a Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, senadora y diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente. Aunado a ellos, se agrega Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988).

Los que ya se bajaron

Desde antes que se realizara la ceremonia opositora del 26 de junio, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán por Acción Nacional, anunció que no contendería y que terminaría su gubernatura, esto bajo la intención de terminar su periodo lo mejor que pueda para los ciudadanos que votaron por él.

Desde hace meses que Damián Zepeda critica que su partido, el PAN, esté en alianza con el PRI, por lo que sugirió que en las elecciones de 2024 dicha coalición no debería de existir. Al ser ignorado por parte de su dirigencia, optó por mantenerse lejos del proceso electoral para la presidencia.

Lilly Téllez sí acudió a la ceremonia del lunes y expresó en repetidas ocasiones que quería ser la primer presidenta de México; sin embargo, después de escuchar la metodología, planteó algunas dudas ante la dirigencia de la coalición y, en el transcurso de la semana, antes de que sus 50 preguntas fueran resueltas, optó por bajarse de la competencia.

Uno de los pocos ex gobernadores de la coalición que anunció sus ganas de participar fue Alejandro Murat, quien estuvo al frente de Oaxaca por parte del PRI hasta 2022. A diferencia de otros gobernadores del PRI que terminaron siendo embajadores de México en el extranjero, él había referido que buscaría la presidencia de la república, pero la tarde de este domingo 2 de julio, abandonó esas aspiraciones de manera oficial.

Asimismo, durante la ceremonia del lunes, los líderes del PRI, PAN y PRD dijeron que le darán la oportunidad a miembros de la sociedad civil organizada para que contiendan en la carrera por la responsabilidad del Frente Amplio por México; ante ello, fue el empresario Gustavo de Hoyos, creador de Sí por México (precursor de Va por México), quien dijo que buscaría contender por la banda presidencial.

Pero al igual que Murat, este mismo domingo anunció que no va a competir en el proceso de Va por México, pues ve inviable que su aspiración pueda concretarse de manera exitosa. “Por eso, y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”.

La sorpresa

Finalmente está Enrique de la Madrid, quien anunció en la tarde de este domingo que, a pesar de la circunstancias políticas y la metodología del proceso, participará en el proceso que definirá el liderazgo del Frente Amplio por México. “Ante la duda e incertidumbre, les quiero decir que yo no me bajo”. Con ello, competirá codo a codo con Gálvez y Creel, entre otros, de cara a las elecciones de 2024.