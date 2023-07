Revela AMLO que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de oposición

AMLO vs. Xóchitl Gálvez. El presidente afirmó que la senadora será candidata presidencial del bloque opositor. (Presidencia)

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora Xóchitl Gálvez ya fue designada como la candidata a la presidencia del bloque opositor Frente Amplio por México (integrado por el PRI, PAN y PRD), cuando en realidad apenas iniciará el proceso.

“Algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque no quieren ser comparsas. ¿Por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque suponen que sí nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo, pero en realidad es parte de ellos, no del pueblo. Sino, ella forma parte de los conservadores. Desde luego no es de los de arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos”, añadió.

López Obrador prometió desde la semana pasada decir quién sería el o la candidata de oposición, pues dijo que el empresario Claudio X. González ya había tomado una decisión.