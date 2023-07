PRI y PAN coquetean con Movimiento Ciudadano en evento de Mexicolectivo

Este lunes 10 de julio se llevó a cabo el evento en el que Mexicolectivo presentó su proyecto de nación titulado “Una Nueva Visión de País”. Por ello, desde el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX), este grupo que se dice apartidista promovió una agenda nueva de cara a los procesos electorales que se llevarán a cabo en 2024.

Sin embargo, se destacaron dos grandes características. La más obvia de ellas es que el recinto estaba conformado de opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la segunda, no tan obvia, fue que al lugar arribaron miembros del PRI, PAN y MC, es decir, sin el PRD.

De hecho, fue Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), quien ofreció el discurso de cierre y, tras una ola de aplausos enlistó diferentes emergencias que siguen vigentes en la administración actual.

En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate.

Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina.

Y con el TITANIC de la Alianza tampoco. — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 6, 2023

Además de Delgado Rannauro, en el evento participó la senadora Patricia Mercado y el diputado Salomon Chertorivsk (quien envió un video en el que planteaba puntos en materia sanitaria), ambos de la bancada naranja; aunado a ello, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados de MC, e Ivonne Ortega, legisladora federal, se encontraban entre el público asistente.

Del lado funcionarios o ex funcionarios ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) participaron Víctor Borrás, ex asesor económico del ex presidente Miguel de la Madrid; José Narro, ex titular de la Secretaría de Salud de Enrique Peña Nieto; Francisco Labastida, ex secretario de Agricultura y de Gobernación con Ernesto Zedillo; Lourdes Morales, ex coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con Peña Nieto; Diego Valadés e Ignacio Morales Lechuga, ex titulares de la PGR con Salinas de Gortari y Miguel Ruiz Cabañas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de Peña Nieto. Además, entre el público estaba Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo por el PRI.

Jorge Álvarez ve con buenos ojos participación del PRI, PAN y ciudadanía en acto de Mexicolectivo

Mientras que por el Partido Acción Nacional (PAN) participó Julio Frenk, ex secretario de Salud De Vicente Fox; Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo Social, de Educación Pública, ex candidata a la presidencia y legisladora federal por el albiazul; Xóchitl Gálvez, ex subsecretaria de Fox, ex delegada en la Miguel Hidalgo, senadora y aspirante a responsable del Frente Amplio por México (FAM); Laura Ballesteros, ex diputada local del DF; y Víctor Lichtinger, ex secretario de Medio Ambiente de Fox Quesada. Además que el senador Damián Zepeda se encontraba entre el público.

Y es todo este acto lo que contrasta, pues el pasado 6 de julio, Dante Delgado había publicado que no promovería alianza con el PRI ni con la coalición Va por México; “En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Estamos presentando una nueva visión de país desde @mexicolectivo, donde una reforma fiscal -junto a otras medidas laborales y económicas- es necesaria para construir una sociedad de clases medias. pic.twitter.com/LLFHU7l8AX — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) July 10, 2023

Sin embargo, cuatro días después, clausuró un evento en el que se ven miembros destacados del Revolucionario Institucional de la “vieja política”.

Por su cuenta, Álvarez Máynez opinó que Mexicolectivo envió un “mensaje por encima de los partidos” y que se trata de una expresión ciudadana que pone el acento en las ideas y no en los personajes; no obstante, dijo que sí ayuda en la relación entre partidos que estén figuras del PRI y el PAN.