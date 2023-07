Vacaciones de terror: Estados turísticos concentran altos niveles de homicidios

Fuera de la Ciudad de México, los estados con la mayor cantidad de atractivos turísticos -como museos- también son de los que concentran el mayor número de homicidios dolosos en el país en lo que va de 2023, de acuerdo con el primer informe quincenal del Gabinete de Seguridad, presentado este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En total han ocurrido 15 mil 122 asesinatos en los primeros seis meses del año, cuya mitad matemática es siete mil 561. De acuerdo con los datos presentados, existen seis estados que concentran cerca del 50% (47.8%, siete mil 226 casos) de los homicidios dolosos totales que han ocurrido en lo que va del año: Guanajuato con mil 674, Estado de México con mil 330, Baja California con mil 157, Jalisco con mil 95, Chihuahua, con mil 61 casos y Michoacán con 909 casos.

Al considerar los homicidios dolosos en Guerrero (800) se rebasa el 50% matemático de los homicidios totales durante los primeros seis meses de 2023.

¿Por qué las personas siguen viajando a estos sitios a pesar de los altos niveles de inseguridad? Para Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle, el fenómeno del turismo y la violencia se explica por la falta de información que los turistas puedan tener sobre el lugar al que viajarán.

“Si me preguntas si iría a Chiapas -por ejemplo-, yo no iría por la información que se divulga en términos de inseguridad y la ineficacia de las instancias federales, estatales y municipales. Pero, si no estuviera enterado de todo lo que pasa en los medios, obviamente tendría una decisión diferente. Las personas que no están al tanto de las noticias planificarán sus vacaciones en esos lugares. El problema es que, ante estas condiciones de inseguridad, es probable que ocurran incidentes de violencia contra los turistas, desafortunadamente”, comentó en entrevista con Publimetro.

Guanajuato, el estado más violento de México

De acuerdo con el informe presentado este martes, durante junio se registraron en Guanajuato 294 homicidios, “lo que representa dos homicidios menos que en mayo de 2023″.

El Gabinete de Seguridad también ha dado a conocer los índices de homicidio doloso en los 50 municipios prioritarios del país, los que mayor número acumularon entre julio de 2020 y junio de 2023.

Entre los municipios guanajuatenses con más municipios dolosos están: León con 707 casos, Celaya con 418 casos, Irapuato con 217 casos, Salamanca con 208 casos y Apaseo el Grande con 64 casos.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, Guanajuato cuenta con 66 museos, de los cuales 20 se encuentran en el municipio de Guanajuato, nueve en León, cinco en San Miguel de Allende, cinco en Celaya y cuatro en Dolores Hidalgo. Irapuato tiene dos museos.

Guanajuato también cuenta con seis pueblos mágicos: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas (en el municipio de Purísima del Rincón), Mineral de Pozos (en el municipio de San Luis de la Paz), Salvatierra y Yuriria.

Estado de México

En junio de 2023, el Estado de México tuvo 211 homicidios, lo que representa nueve delitos más que el mes anterior, informó la SSPC.

Entre los municipios mexiquenses con mayor número de homicidios dolosos están: Ecatepec de Morelos con 233 casos, Naucalpan de Juárez con 157 casos, Tlalnepantla de Baz con 132 casos, Nezahualcóyotl con 98 casos, Tultitlán con 127 casos y Chimalhuacán con 136 casos.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, el Estado de México cuenta con 93 museos, de los cuales 28 se encuentran en el municipio de Toluca, seis en Texcoco, cuatro en Ecatepec de Morelos, cuatro en Chimalhuacán y tres en Amecameca, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz, respectivamente.

El Estado de México también cuenta con nueve pueblos mágicos: Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Tonatico, Valle de Bravo y Villa del Carbón.

Baja California

En junio de 2023, Baja California tuvo 211 homicidios, ocho menos que el mes anterior, dio a conocer la SSPC.

Entre los municipios de Baja California con mayor número de homicidios dolosos están Tijuana (que es el que encabeza la lista de 50 municipios) con mil 782 homicidios, Ensenada con 87 casos, Mexicali con 206 casos y Playas de Rosarito con 66 casos.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, Baja California cuenta con 28 museos, de los cuales 12 se encuentran en el municipio de Ensenada, seis en Tijuana y cinco en Mexicali. Además es un estado con playas.

Baja California también cuenta con un pueblo mágico: Tecate.

Jalisco

En junio de 2023, Jalisco tuvo 204 homicidios, 12 menos que en mayo, informó la SSPC.

Entre los municipios jaliscienses con mayor número de homicidios dolosos están Guadalajara, con 269 casos, San Pedro Tlaquepaque, con 268 casos, Tlajomulco de Zúñiga con 278 casos, Zapopan con 204 casos, Tonalá con 104 casos y Lagos de Moreno, con 53 casos, el último municipio de la lista de 50.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, Jalisco cuenta con 100 museos, de los cuales 24 se encuentran en el municipio de Guadalajara, cinco en Zapopan, y tres en Mascota, Sayula, Tequila y Puerto Vallarta, respectivamente. También es un estado con playas.

Jalisco también cuenta con nueve pueblos mágicos. Ajijic (municipio de Chapala), Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Pedro Tlaquepaque, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa y Tequila.

Chihuahua

En junio de 2023, Chihuahua tuvo 173 homicidios, es decir, 21 menos que en mayo, dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre los municipios de Chihuahua con mayor número de homicidios dolosos están en el municipio de Juárez (el segundo con más homicidios dolosos) con 946 casos, Chihuahua con 362 casos, y Cuauhtémoc con 116 casos.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, Chihuahua cuenta con 59 museos, de los cuales 15 se encuentran en el municipio de Chihuahua, siete en Juárez, seis en Hidalgo del Parral y tres en Guachochi, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero y Madera, respectivamente.

Chihuahua también cuenta con tres pueblos mágicos. Batopilas, Casas Grandes y Creel (municipio de Bocoyna).

Michoacán

En junio de 2023, Michoacán tuvo 134 homicidios, 41 menos que en mayo. “Continúa la tendencia a la baja del último año”, informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre los municipios de Michoacán con mayor número de homicidios dolosos están: Morelia con 270 casos, Zamora con 238 casos, Uruapan con 219 casos y Jacona con 110 casos.

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, Michoacán cuenta con 52 museos, de los cuales 15 se encuentran en el municipio de Morelia, cinco en Uruapan y tres en Pátzcuaro. También es un sitio con algunas playas.

Michoacán también cuenta con nueve pueblos mágicos: Cuitzeo del Porvenir (municipio Cuitzeo), Jiquilpan de Juárez, Mineral de Angangueo, Paracho de Verduzco, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua y Tzintzuntzan.

Los 5 estados con más museos en México

Ciudad de México - 179 Jalisco - 100 Estado de México - 93 Puebla - 88 Veracruz - 79

