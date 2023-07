Negligencia y falta de mantenimiento: las claves en la tragedia en Playa del Carmen

El trágico incidente en el Hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, que cobró la vida de una niña de seis años podría ser el resultado del cúmulo de violaciones a las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), donde la negligencia por falta de mantenimiento jugó un papel determinante.

Por un lado, la PROY-NOM-053-SCFI-2017 y la NOM-207-SCFI-2018, que delimitan el uso de los elevadores y su mantenimiento, respectivamente, plantean los lineamientos mínimos de estas estructuras para que cumplan su función sin poner en riesgo a los usuarios; sin embargo, la niña quedó prensada entre el primer nivel y el segundo, pues el ascensor siguió su funcionamiento con las puertas abiertas.

Lo que trascendió a medios de comunicación y redes sociales por testigos fue que mientras la menor era trasladada en una camilla, cuando atravesaba la entrada del elevador, éste comenzó a subir; es decir, el sensor de la puerta no dio la señal adecuada al motor, por lo que el cubo comenzó a subir, atrapando a la niña y provocándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con la PROY-NOM-053-SCFI-2017, que es la que regula los elevadores, los ascensores “tienen una vida útil estimada de 15 años siempre y cuando se lleve a cabo un mantenimiento periódico conforme a la rutina recomendada por el fabricante”.

La Norma mexicana especifica que “en condiciones de ambientes corrosivos (como en la playa), la vida útil se determina de común acuerdo entre fabricante del equipo o contratista y dueño del inmueble o el contratante”.

Asimismo, detalla que “no debe ser posible hacer funcionar el elevador o mantenerlo en funcionamiento, si una puerta del cubo está abierta”. A esto se debe de considerar que el elevador fue instalado en mayo de 2016; es decir, con los hechos ocurridos se incumplen los puntos 5.3.6 b) y 5.12.4 de la Norma.

Por su cuenta, la NOM-207-SCFI-2018, que trata sobre el mantenimiento a elevadores, especifica en su punto 5.2 “Periodicidad del servicio de mantenimiento” que debe realizarse por lo menos una visita mensual de servicio de mantenimiento para los ascensores ubicados en hospitales.

Bajo esa óptica, la Asociación Mexicana de Empresas de Elevadores y Escaleras Eléctricas, A.C. (AME3) destacó el punto 5.4.3. de esta última norma: el prestador del servicio debe dar aviso al propietario y a la autoridad competente en materia de protección civil, cuando el equipo no opere de manera correcta y que exista riesgo que comprometa la seguridad, integridad o la vida de los usuarios, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Protección Civil y su correlativo en las estados y municipios.

Para saber si el incumplimiento de estas NOM pudo ser alguno de los motivos relacionados con el percance ocurrido en el hospital, Publimetro consultó a un especialista en elevadores, quien señaló como inusual que un elevador de la marca referida presente este tipo de averías en tan poco tiempo.

Al respecto, se destaca que el Hospital General de Zona número 18 de Playa del Carmen fue inaugurado en diciembre de 2010 y el elevador fue instalado, por la empresa SITRAVEM, en 2016, por lo que sobresalta este tipo de incidentes. En ese sentido, el especialista que se consultó no descartó la falta de mantenimiento como una de las posibles razones.

Además, una consulta en línea señala que la empresa de elevadores Eninter recomienda que las inspecciones del funcionamiento de los elevadores de realice cada dos años si se trata de un edificio público o de uso industrial, mientras que, para los edificios de vivienda, se realice cada cuatro años.

Finalmente, el IMSS informó la mañana del miércoles 12 de julio que separará del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del hospital, mientras se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades. Asimismo presentó una denuncia penal contra SITRAVEM S.A. de C.V. y demás personas que resulten responsables.

Testimonio de la tragedia

De acuerdo con el testimonio de un supuesto testigo, lo que pudo haber pasado fue que, mientras evacuaban a la niña del cubo del elevador, justo cuando la cama en que se transportaba iba a la mitad, el ascensor cerró sus puertas y se dirigió al piso de arriba.

De este modo, el camillero quedó adentro del elevador y la niña quedó prensada entre su cama y la parte superior de la abertura del ascensor, provocándole la muerte. Asimismo, la persona que se identificó como un elemento de mantenimiento del IMSS señaló que tanto él, como el camillero y otras personas quisieron ayudar a la niña, pero no tuvieron éxito.

Agregó que los sensores que tiene las puertas del elevador no funcionaron, por lo que el cubo no detectó la presencia de la niña y continuó con su operación, pasando del primer nivel al segundo. “Los sensores que tiene la puerta no sirven [...] Le falta mantenimiento, a ese hospital le falta todo”, declaró.