AMLO entra en rifirrafe con reportero Ernesto Ledesma en la mañanera

Este miércoles el turno de preguntas y respuestas de la mañanera encabezada por el presidente de la República, tensó a Andrés Manuel López Obrador luego de darle la palabra al reportero Ernesto Ledesma, de Rompevientos TV, quien trató casos de Guerrero y Chiapas.

El periodista cuestionó al presidente sobre la desaparición de Arnulfo Cerón Soriano, en Tlapa (Guerrero) el 11 de octubre de 2019. Posteriormente el cuerpo del defensor de derechos humanos fue encontrado sin vida.

Ledesma recordó que los autores materiales, después de ser interrogados, señalaron que el autor intelectual era Marco Antonio García Morales quien, en 2018 había querido ser presidente municipal de Tlapa, Guerrero.

El periodista recalcó que al no serle posible a García Morales conseguir la candidatura pues se canceló, entró de suplente y quedó como jefe de gabinete. Finalmente con los testimonios fue encarcelado en el 2020 se le intentó dar una de pasar de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

Sin embargo lo que detonó la respuesta del presidente fue cuando Ledesma apuntó que García Morales estaría cerca de quedar en libertad y que tiene intención de volver a presentarse por Morena el próximo año.

Así respondió Ledesma a AMLO

Ante los cuestionamientos y las respuestas del presidente al reportero en el que se le señaló de poco ético y que sus argumentos caían en politiquería, Ledesma contestó y replicó en varias ocasiones:

- Sabe de qué estamos hablando y no estoy mintiendo. Soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando, pero desde ahí, a que yo haga politiquería, pues no. No me parece, no me parece, no correcto que me esté diciendo esto.

-Usted tiene enemigos y tiene adversarios y la diferencia desde mi punto de vista es que un enemigo quiere destruir y un adversario quiere derrotar.

-Me está diciendo que el planteamiento que yo le hago sobre la parte ética.

-Yo nada más le digo, soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando. Si usted va a Tlapa, ahí perfectamente su población muy seguido la población puede decirle el papel que juega sí, en ese partido conozco conozco muy bien, pero no me lleve, a que estoy politizando eso porque no no es así.

-Yo no estoy diciendo, pero es que no me cambia la palabra presidente porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena. Estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena que era el candidato a la presidencia municipal de Tlalpa, y que quiere ser otra vez candidata o candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo.

- Presidente, yo sé que usted a veces cuando tiene discrepancia con algún medio dice que está hay politiquería o que tiene una discrepancia, pero sí no es que lo ha hecho lo hace con algunos periodistas.

—No estoy acostumbrado a escuchar mentiras (dice AMLO)—, sí, yo tampoco si no yo tampoco.

-Yo entiendo que tiene usted dice que no tiene enemigos que tiene adversarios, ojalá fuera así, pero usted tiene enemigos y tiene adversarios y la diferencia desde mi punto de vista es que un enemigo quiere destruir y un adversario quiere derrotar.

-Mire el presidente nosotros llevamos muchos años antes de su sexenio y seguiremos después de su sexenio haciendo cobertura en campo y no habíamos visto la situación en campo. Hay zonas donde ya no podemos llegar, —tenemos ahora está peor según tú (replica AMLO)— sí, en zona en algunas zonas sí.

—Yo puedo entender a lo mejor que usted crea que esto es parte de una infodemia y no sabemos cómo hacerle para convencerle que hay situaciones gravísimas de el corredores que tienen ahí el cártel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación que vemos pasarlos convoys con urbans con vidrios polarizados.

-Presenta la cifra, pero si va a la realidad es otra no corresponde con ese dato y entonces se toma como si fuera un ataque a su gobierno y estamos yendo a campo y no sabemos cómo hacer. Nos quedamos. Usted tiene que gobernar todo un país, no, no le da.

—Jesús Ramírez también ha documentado eso en otros momentos sabe de qué estamos hablando y no estoy mintiendo estamos diciendo atiendan a los desplazados no estamos atendiendo y los vamos a seguir atendiendo.

-¿Cómo los están atendiendo presidente a los desplazados?

- Agradeciéndole que me haya dado la palabra, sé que cada vez es más complejo que me la dé y nada más cierro con esta reflexión el presidente. Yo lamento que nos vea como adversarios. A quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en la agendas de partidos políticos, ni de gobiernos de nada, estamos haciendo trabajo y somos honestos con nuestro trabajo esta es la la vez que cuando me habla de que si politiquería o términos así no, no me recuerdo que me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta como en esta ocasión no creo, yo haberlo hecho y nosotros únicamente colocamos presidente queel subregistro y la desinformación de los datos que están dando algunos gobernadores no corresponden con la realidad en algunas zonas y en unas regiones lo mismo me sucedió con el caso de San Pedro y San Pablo a Yutla, que usted fue hasta testigo de honor y sigue sin agua, no, no importa si en una discusión o debate circular lo que sea no importa si usted me gana en la argumentación y no importa eso lo que nos importaba era que tuvieran agua lo que nos que paraban los balazos en esos lugares y eso no es atacarlo presidente estamos documentando lo que pasa y lamento lamento que que esta situación se dé así.

Quién era Arnulfo Cerón Soriano

Arnulfo Cerón Soriano era un abogado y defensor de los derechos humanos perteneciente al pueblo Naua de la región La Montaña, Guerrero. Como parte del Frente Popular de la Montaña (FPM) organizó a las comunidades de su región en la defensa de derechos humanos. Colaboró en el pasado con el El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. En el 2014, se integró de forma activa a la lucha de los padres y madres de los “43 de Ayotzinapa”.

El 20 de noviembre de 2019 fue encontrado el cuerpo del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón Soriano, enterrado bajo varias toneladas de tierra en la colonia “El Aguaje” en Tlapa, Guerrero. Arnulfo Cerón Soriano se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre de 2019, cuando se dirigía a dar una conferencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero.