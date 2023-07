Aitana Betzabé estaba lista para segundo de primaria; la recuerdan como buena alumna

Aitana Betzabé fue una niña que vio truncada su vida con tan sólo seis años. Derivado de una negligencia en los procesos de revisión y mantenimiento, un elevador prensó a la pequeña que era atendida en un hospital del IMSS en Quintana Roo por un contagio de dengue.

El siniestro ocurrió en el Hospital General de Zona número 18 de Playa del Carmen la noche del lunes 10 de julio. En consecuencia, el sepelio se realizó el miércoles 12, donde amigos y familiares se reunieron para dar el último adiós a Aitana Betzabé.

Desde el panteón municipal de Tinum, Yucatán, y oficiada por un pastor pentecostés, la ceremonia albergó, de acuerdo con medios locales, a más de 100 personas.

Un aspecto que se destacó durante el cortejo, y que al mismo tiempo deja ver un poco de la personalidad de la niña, fue la asistencia de su maestra y compañeros, quienes la conocieron en la primaria Felipe Carrillo Puerto, lugar donde aprobó el primer año “con buenas calificaciones”.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el origen humilde de la familia y el aprecio que tiene la comunidad por Aitana Betzabé. El cortejo lleno de personas, los arreglos florales y la fila que se hizo alrededor del ataúd de la menor fueron los signos que reiteraron el cariño que inspira la niña.

Por su cuenta, Karina Castillo y Patricio Domínguez, los padres de la niña, aseguraron que buscarán justicia en el caso de su hija a toda costa. Después de la ceremonia, el padre reconoció que está recibiendo apoyo por parte del gobierno del estado de Quintana Roo y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, destacó que se encuentra recibiendo asesorías legales, por lo que, en caso de no percibir que se le esté haciendo justicia, levantará la voz para exigirla. Se destaca que el IMSS separó del cargo a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del hospital, mientras se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades. Asimismo presentó una denuncia penal contra SITRAVEM S.A. de C.V. y demás personas que resulten responsables.

El tema del mantenimiento podría ser determinante para este caso, pues de acuerdo con el testimonio de un supuesto testigo, lo que pudo haber pasado fue que, mientras evacuaban a la niña del cubo del elevador, la noche del lunes, justo cuando la cama en que se transportaba iba a la mitad, el ascensor cerró sus puertas y se dirigió al piso de arriba.

De este modo, el camillero quedó atrapado en el elevador y la niña quedó prensada entre su cama y la parte superior de la abertura del ascensor, provocándole la muerte. Asimismo, la persona que se identificó como un elemento de mantenimiento del IMSS señaló que tanto él, como el camillero y otras personas quisieron ayudar a la niña, pero no tuvieron éxito.

Finalmente, sostuvo que los sensores que tiene las puertas del elevador no funcionaron, por lo que el cubo no detectó la presencia de la niña y continuó con su operación, pasando del primer nivel al segundo. “Los sensores que tiene la puerta no sirven [...] Le falta mantenimiento, a ese hospital le falta todo”, declaró.