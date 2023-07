Criminales extienden su catálogo de armas a explosivos y promueven terror

Los ataques con explosivos por parte de los grupos criminales en México cada vez se hacen más frecuentes, particularmente desde 2019, los coches y los drones bomba, así como la implementación de minas terrestres, han acaparado la óptica social y han sembrado el miedo en el público.

El uso de explosivos en ataques en lugares públicos, como plazas o carreteras, no es nuevo; sin embargo, la insistencia por parte de los principales generadores de violencia ha tenido como consecuencia que se empiece a circular el término “narcoterrorismo” entre políticos de oposición y algunos medios de comunicación.

Respuesta a la guerra contra el narco

La intensificación de la violencia por cárteles de la droga inició con la llamada “guerra contra el narco”, junto con este fenómeno, los principales violentadores decidieron experimentar con nuevas formas de matar. Por ejemplo, en 2008, durante la celebración del Día de la Independencia de México, en Morelia, Michoacán, tuvieron lugar “los granadazos”.

Coche bomba. La explosión de un coche bomba provocó el deceso de un Guardia y lesionó a otros más en Guanajuato (Especial)

En la plaza pública del municipio, durante la noche de la celebración, miembros de la Familia Michoacana detonaron dos granadas de fragmentación, dejando como resultado siete muertos y 132 heridos. Con el pasar del tiempo, la violencia se intensificó y los atentados con explosivos ahora son más comunes.

El 3 de abril 2019, en Xaltianguis, Guerrero, las autoridades locales iniciaron una investigación por la explosión de un coche bomba. Las particularidades del hecho señalan que la explosión ocurrió cerca de una comunidad rural que albergaba a grupos de autodefensas, por lo que una línea de investigación apuntó a que el acto se debe a la violencia que enarbola el narcotráfico.

Durante la noche del domingo 19 de septiembre de 2021 en Salamanca, Guanajuato, la explosión de un paquete bomba dejó dos muertos y cuatro heridos. De acuerdo con las autoridades, el explosivo estaba adentro de una caja adornada con globos y serpentinas. Las víctimas mortales eran los propietarios y gerente de un bar conocido como La Barra, el cual está ubicado sobre el bulevar Faja de Oro.

Ese mismo año, pero en Tula, Hidalgo, la madrugada del 1 de diciembre, un grupo de personas detonó más carros bomba en el Centro de Readaptación Social (CERESO) del municipio, ello para presuntamente intentar liberar a José Antonio Maldonado Mejía, “El Michoacano”, quien se encontraba preso en el penal.

Explosión en Tlajomulco alcanza a camioneta con policías de la fiscalía Explosión en Tlajomulco alcanza a camioneta con policías de la fiscalía (Foto: Especial)

Aunque el huachicolero consiguió escapar, junto con otros ocho reos, fue reaprehendido el 18 de abril de 2022 en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

Como si los paquetes y coches bomba no fueran suficiente, el 12 de febrero un campesino murió tras accionar una mina antipersonal. La tragedia ocurrió en el municipio de Aguililla, Michoacán, uno de los más peligrosos de México. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la explosión ocurrió porque el hombre pisó accidentalmente el explosivo militar.

Por ello, se desplegó un operativo de la Secretaría de la Defensa de la Nación (Sedena) que tuvo como resultado la desactivación de 250 minas en Michoacán.

Asimismo, los drones ya comenzaron a tener presencia en este tipo de ataques. En mayo de 2021 se difundieron, a través de redes sociales, algunos videos que indican un ataque coordinado con explosivos lanzados desde drones en Tepalcatepec, Michoacán.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, se trató de un ataque promovido presuntamente por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra miembros de la Policía Comunitaria del municipio.

Violencia detona terror

Este año no ha sido la excepción en este tipo de atentados. Durante la noche del 28 de junio, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron víctimas de un ataque con un coche bomba. Para que los elementos cayeran en la trampa, una llamada anónima denunció la presencia de un vehículo, cuyo interior supuestamente tenía cadáveres.

Cuando los uniformados abrieron la puerta del carro, el mecanismo interno accionó el explosivo y mató a un Guardia; además, dejó a otros elementos heridos. Por estos hechos, el 4 de julio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato capturó a José Ángel “N”, presento responsable del ataque.

Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia matutina (Presidencia de la República) El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó la narrativa de terrorismo por ataques de narcotraficantes (Presidencia de la República)

Finalmente, está el atentado ocurrido el martes 11 de julio en Tlajomulco, Jalisco, que dejó seis muertos y 14 heridos tras la explosión de siete minas terrestres. Al respecto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, calificó el acto como de “terror brutal”; además, señaló que el atentado está relacionado con el narcotráfico, pero no señaló un cártel específico.

A partir de las declaraciones de Alfaro —y de otras más— que hacen referencia a la unidad de efecto que producen estos atentados: “terror”, algunos funcionarios, como la senadora Lilly Téllez, han planteado la posibilidad de calificar a los grupos criminales mexicanos como “terroristas” o “narcoterroristas”; sin embargo, la connotación política o histórica impiden este cometido.

Te recomendamos: Rechaza AMLO vincular terrorismo con narco para proteger soberanía nacional

La detección y combate al terrorismo es una tarea global, donde la ambigüedad del término varía de Estado en Estado. El Consejo de Europa reconoce esta falta de definición y puntualiza que “la ONU ha sido incapaz de adoptar una convención contra el terrorismo”.

¿Qué es el terrorismo y cuál es la situación en México?

Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se pronuncia sobre el terrorismo, refiere que son “actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”.

En contraste, los atentados perpetrados con explosivos por el crimen organizado, se caracterizan por tener finalidades estratégicas, pues están enfocados al debilitamiento de grupos rivales, autodefensas o las Fuerzas Armadas (FF. AA.) dedicadas a combatir el narcotráfico.

Esto es muy diferente a las acciones que en su día perpetraban grupos terroristas como ETA, en España, o el IRA, en el Ulster, que reivindicaban la independencia del País Vasco y la reunificación política de la isla de Irlanda. Asimismo, las acciones de Al Qaeda apuntaban a represalias hacia los países occidentales que participaron en las invasiones de Irak y Afganistán.

En México ‘no hay terrorismo’ (aún)

A diferencia de lo que sucede en México, estas organizaciones terroristas y otras más fueron y son perseguidas por los organismos tradicionales al ser considerados sus actos como terrorismo. Esto implica desde la intervención de cuentas bancarias como una persecución internacional por parte de las fuerzas de seguridad de los diferentes países y del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas.

Para esclarecer el panorama del ejercicio de este tipo de violencia en México, Publimetro consultó a Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política de la UNAM quien se ha especializado en temas de seguridad. A la luz de la sofisticación en el uso de explosivos en ataques, el doctor Oliva aclaró que en México no hay terrorismo, esto no quiere decir que no se viva violencia y que la tecnología no esté al servicio de los criminales.

Puntualizó que para reconocer el terrorismo como tal, debe haber factores de reivindicaciones étnicas, soberanistas o religiosas, así como factores político-ideológicos y es cosa que el narco no atiende a ninguno de esos puntos.

“En México no vivimos terrorismo”, insistió; además, el clasificar a los narcotraficantes como terroristas plantea un giro al modelo de cómo se le combate, pues, “para perseguir terroristas no hay fronteras”, agregó.