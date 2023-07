“Ni lo conoce, le voy a mandar el video”; Ebrard encara a Sheinbaum tras criticas al ‘Plan Ángel’

Marcelo Ebrard, propuso un encuentro con la exjefa de gobierno para debatir sobre el ‘Plan Ángel’ que fue presentado el pasado miércoles por el excanciller.

El Plan Ángel en donde el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores propone el uso de la inteligencia artificial, como el uso de drones y de un sistema de identificación morfológica, para combatir la violencia e inseguridad en México bajo el argumento de que “la inteligencia artificial no la puedes sobornar, no la pueden corromper, y no tiene tanto costo”, fue criticado por Claudia Sheinbaum.

Ante la crítica, Marcelo Ebrard respondió que “mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate”, señaló el aspirante.

Así mismo, Ebrard insistió en coordinar un encuentro para que Sheinbaum conozca la propuesta. “Ni lo conoce, le voy a mandar el video ahorita, mándale copia, si quiere debatir sobre el Plan ANGEL mañana (viernes) estoy listo. Yo propongo debate y creo sería muy bueno para todas y todos, porque si hay diferencias que se aclaren”.

Ebrard. Su plan consiste en la implementación de la tecnología y la inteligencia artificial. (Especial)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Plan Ángel?

La única corcholata femenina de Morena lanzó una indirecta a su compañero Ebrard durante un evento en el municipio de Tamulté,Tabasco. “No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación, la tecnología es un instrumento pero no la solución”, arremetió Sheinbaum contra el plan Ángel.

A su vez, la morenista también se mostró en contra de las acciones del excanciller, ya que declaró que aún es momento de presentar propuestas. “Hay tiempo después para las propuestas”, señaló la exjefa de Gobierno de la CDMX.

También, Sheinbaum mantuvo su postura sobre acatar las reglas que el Consejo Nacional de Morena estableció como el no realizar debates entre los aspirantes a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la Cuarta Transformación’.

