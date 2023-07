“No coman ansias”: Xóchitl Gálvez descarta renunciar como senadora en las próximas semanas

A pesar del avance que ha tenido en el proceso para coordinar el Frente Amplio por México –y eventualmente ser nominada a la candidatura presidencial–, Xóchitl Gálvez no renunciará a su cargo como senadora en las próximas semanas, posición en la que seguirá, al menos, hasta septiembre próximo, explicó en entrevista con Publimetro.

“Pues seguramente yo, en septiembre, seguiría siendo senadora, porque aquí tengo un mandato. Estaría trabajando aquí en el Senado en mis actividades y pues seguramente habrá que tener mucho diálogo para hacer este frente mucho más amplio, para poner más actores políticos en este frente y para construir una plataforma de qué queremos hacer con el país”, comentó Gálvez en entrevista con Publimetro.

También puedes leer: El día en que gane se le va a derramar la bilis a AMLO: Xóchitl Gálvez

“No he dejado de hacer mi trabajo en el Senado, he presentado una serie de puntos de acuerdo”, explicó Gálvez, quien exhortó a revisar el trabajo presentado en estas semanas. “Yo no estoy en la Comisión Permanente y, a pesar de que no estoy en la Comisión Permanente, vengo al Senado a trabajar”, añadió.

“Hoy [17 de julio] estoy preparando una iniciativa que voy a inscribir el día de mañana. Por eso aquí estuve todo el día en el Senado y pues hago mi trabajo. Estoy acabando los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, voy a convocar a la Comisión de Asuntos Indígenas. Entonces no, no me distraigo”, añadió Gálvez.

El proceso para la elección en el Frente Amplio por México culminará el 3 de septiembre, tras una serie de etapas que incluyen la Consulta Ciudadana (del 12 de julio al 5 de agosto) para reunir 150 mil firmas de al menos 17 entidades de la República, los cinco grandes foros y el levantamiento de varios sondeos de opinión.

"Odie menos y trabaje más" le pide Xóchitl Gálvez al presidente López Obrador

“En septiembre seguramente estaré los días de sesión como lo marca la ley. Llegado el momento, renunciaré. No coman ansias, pero no he dejado de trabajar”, explicó Gálvez en entrevista con Publimetro.

Cuestionada sobre su futuro, en caso de que no sea elegida, Gálvez explicó que, como lo ha dicho desde el primer día, se sumará a quien le favorezca. “Uno es demócrata y cuando entras a un proceso, aceptas las reglas del juego y aceptas los resultados. Yo creo en el proceso y voy a aceptar los resultados y me voy a sumar a quienes favorezca”, añadió.