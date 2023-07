Rechaza AMLO propuesta de que trabajadores paguen su propio seguro médico

AMLO vs. Xóchitl Gálvez El presidente ha mencionado en varias ocasiones a la senadora en su conferencia de prensa matutina. (Presidencia / Cuartoscuro)

Sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la propuesta de Xóchitl Gálvez de que sean los empleados quienes paguen por su seguro médico. Esto, a pesar de que Gálvez ha explicado que sus palabras se sacaron de contexto y que no hizo referencia a desaparecer servicios médicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sino que ella hablaba del Seguro de Gastos Médicos Mayores, como el que paga el expresidente Vicente Fox Quesada.

“Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo –¡Fíjense lo que propone esta persona del bloque conservador!– que todos los trabajadores tengan un seguro. O sea, que ya no haya seguridad pública, que no haya seguridad social. Que no haya ISSSTE, IMSS y mucho menos IMSS Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro”, señaló López Obrador en la conferencia de prensa matutina de este lunes.

López Obrador explicó que “esa persona” (como se refirió a la propuesta de Gálvez) se equivocó. “Yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló que paga 130 mil mensuales por su seguro. Dice ella / él / esa persona que podía conseguirse, en un acuerdo con las aseguradoras, en 70 mil pesos mensuales. Yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos. Entonces, ¿de dónde van a sacar 70?”, comentó el mandatario.

El presidente insistió en la “mentalidad privatizadora” de la propuesta de Xóchitl Gálvez. “Desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras. Es un modelo que se aplica en Estados Unidos, lo quiso cambiar Obama y no pudo, porque son intereses muy fuertes, muy compactos, muy influyentes, pero era el modelo neoliberal que se impuso en México durante 36 años. Por eso acabaron las aseguradoras públicas, todas son aseguradoras privadas, como se terminaron los bancos públicos, todos son bancos privados”.

“Esa mentalidad existe, ese modelo está ahí. Por eso hablo de que están al acecho, quieren regresar para eso. Ese es el propósito”, añadió.

Sacaron de contexto mis palabras: Xóchitl Gálvez

El video que detonó la polémica fue un fragmento de una conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez en Chihuahua, donde se reunió con empresarios. La senadora es cuestionada por la entrevista al expresidente Vicente Fox en el programa”Tragaluz” de LatinUs, quien afirmó que en el próximo sexenio deben de regresar las pensiones a expresidentes, ya que él gasta hasta 100 mil pesos mensuales en un seguro de gastos médicos.

Gálvez es cuestionada sobre si dicha pensión debería de ser restituida, a lo que responde que ella siempre ha pagado 130 mil pesos mensuales a su seguro de gastos médicos y que al contratar un paquete podría resultar en 70 mil pesos a los trabajadores.