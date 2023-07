Violencia e inseguridad jugarán un rol clave en elecciones de 2024

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará pruebas de que existe una campaña que tiene el objetivo de desestabilizar al país, en la cual se ha corrido el rumor de que él sería responsable en caso de que “le pase algo” a una aspirante a la presidente. Esto, después de que periodistas como Raymundo Riva Palacio o Beatriz Pagés han publicado columnas de opinión alertando de que la senadora Xóchitl Gálvez podría ser asesinada.

“Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que, si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia va a ser culpa mía”, explicó.

“Nosotros no actuamos de manera perversa, somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo. Desde que estoy en la Presidencia no he ordenado reprimir a nadie”, añadió el mandatario.

López Obrador afirmó que el miércoles se va a presentar el informe al respecto. “Lo han estado repitiendo, y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo, están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López-Dóriga llegó a decir que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas, eso llegó a decir”

Para Juan Carlos Montero, profesor de Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey, aunque el riesgo nunca es cero, actualmente no hay indicios para suponer que algún eventual candidato pueda ser víctima de un atentado, como sucedió con Luis Donaldo Colosio en 1994.

“Recordemos que antes de Colosio ya había pasado el levantamiento zapatista y también ya habían asesinado al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en el aeropuerto de Guadalajara. Es decir, ya había habido algunos indicios y algún atentado importante. Yo no veo que haya esos indicios hoy en día para suponer que algún candidato o algún miembro del Frente o Morena pudiera estar en ese riesgo”, explicó.

“Creo que el riesgo más alto está para los candidatos a presidentes municipales, ellos son los que están en mayor peligro. También podría ser para algunos candidatos a gobernadores, pero no me atrevo a dar nombres de los estados donde podría suceder esto. Probablemente Jalisco sea un estado con un mayor riesgo. En general, veo a los candidatos en un mayor riesgo, pero no veo al país en un clima propenso a un atentado contra la vida”, añadió el especialista.

Para el especialista, la seguridad debe ir muy de la mano con la inteligencia. “Personalmente, no elevaría el grado de seguridad de los candidatos o aspirantes más allá de lo que tienen actualmente, ya que esto podría dar un mal mensaje de que las cosas están peor de lo que realmente están. No les pondría seguridad adicional, pero tampoco alentaría a reducir su seguridad actual. Creo que tanto los opositores como el presidente y Morena deben llamar a la no agresión”, concluyó.

3 preguntas con

Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle.

En entrevista con: Alejandro Martínez Serrano, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle. (Cortesía )

P: ¿Se está creando un ambiente de violencia en México que ponga en peligro a las candidatas presidenciales de 2024?

No podemos desligar los niveles tan elevados de inseguridad que tenemos en el país de la vida cotidiana de una política que está recorriendo el país. Ella no vive en una burbuja, también sufre como cualquier ciudadano alguna situación de inseguridad.

También debemos considerar que, al ser una personalidad pública, necesita mayor seguridad, ya que acude a diferentes reuniones y viaja constantemente.

Antiguamente existía el Estado Mayor Presidencial, que protegía a los candidatos designados por sus partidos para la Presidencia, pero este gobierno ya no cuenta con esa institución, que ha sido disuelta.

Podría darse protección por parte de alguna otra instancia, como la Guardia Nacional, que considero sería la adecuada.

El ambiente de confrontación verbal lo ha propiciado el Presidente de la República, y no dudo que en cualquier circunstancia podría pasar de un reclamo verbal a una agresión física, dado el ambiente hostil que se está generando por diferentes formadores de opinión pública.

P: ¿Qué rol va a tener la violencia rumbo a las elecciones de 2024?

Es una situación que se debe de tomar en consideración, porque en algunos estados de la República es un nivel muy elevado.

No podemos negar que hay interés de las organizaciones delincuenciales en controlar ciertos políticos. Aunque el gobierno mexicano no acepte el concepto de “Narco terrorismo”, en Estados Unidos algunos analistas y políticos lo aplican debido a que estas organizaciones buscan controlar el poder político para llevar a cabo sus actividades sin persecución y con impunidad. Ellos no buscan tomar decisiones, sino que el político les tolere llevar a cabo sus acciones.

También hay políticos vinculados con organizaciones delincuenciales a nivel municipal y estatal, como el caso de Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos.

Efectivamente, hay una participación efectiva de estos grupos delincuenciales en la vida política. Algunos analistas han mencionado el concepto de “narco estado,” que involucra la participación del narcotráfico, la cual, aunque principal, no es la única organización delincuencial implicada en la política mexicana.

P: ¿Qué aspectos se deben mejorar en cuanto a seguridad rumbo a las elecciones federales de 2024?

En mi opinión, se debería considerar la utilización de la Guardia Nacional para proteger a los aspirantes, incluso a aquellos que no son precandidatos y participan en las giras internas de diferentes partidos.

Durante los tiempos electorales, también se requeriría la protección de seguridad privada en ausencia de su apoyo suficiente. Es importante reconocer que los niveles de violencia están presentes y nadie está libre de enfrentar situaciones desagradables.