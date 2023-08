Crítica AMLO designación de José Ángel Gurría en el Frente Amplio por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó este miércoles que José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y ex secretario general de la OCDE, haya sido designado como el líder del grupo encargado de “elaborar el proyecto de gobierno del bloque conservador”.

“¿Qué no pudieron encontrar a otra persona?”, cuestionó el presidente desde Palacio Nacional.

El presidente respondió a la critica sobre una pensión vitalicia del también ex secretario de Relaciones Exteriores, asi como su posible participación en el resgate bancario a traves del Fobaproa. “Está mal que haya ayudado a que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, el Fobaproa, cuando era secretario de Hacienda, que es una deuda de tres billones de pesos, porque rescataron a los de arriba, a los allegados y le cargaron sus deudas, se las transfirieron, se las trasladaron al pueblo de México, a todos los mexicanos.”, explicó.

“Que el que participó en eso sea el que encabece al grupo que esta elaborando el proyecto de Gobierno del bloque conservador, eso si es algo excepcional, es único”, añadió.

López Obrador añadió que eso es parte del pensamiento conservador, del cual dijo, “son millones”, los que mantienen esa ideología.

“Son millones los que mantienen este pensamiento conservador. Son millones los que sostienen que estamos destruyendo a México. No hay nada que hacer ante eso. Si yo me pongo a aclararle cosas al Reforma, pues no ganaría nada. Ellos están en contra de nuestro proyecto. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo?”, concluyó.