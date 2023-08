Familias prefieren hablar de ovnis que discutir de política: AMLO

Ante la polarización política que se vive en México, y las críticas que reciben sus seguidores, lo mejor es darle la vuelta a los temas y hablar de otros temas, como los avistamientos de ovnis, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente comentó a sus seguidores que no vale la pena intentar convencer o discutir a quienes están en contra de su proyecto de transformación.

“Si yo me pongo a aclararle cosas al Reforma, pues no ganaría nada, porque ellos están en contra de nuestro proyecto. Si la ensartamos, perdimos, y si no la ensartamos, perdimos también. ¿Para qué perdemos el tiempo?”, comentó.

López Obrador señaló que ante críticas como “están destruyendo al país”, o “Pemex esta en quiebra”, lo mejor es responder: “sigue tu camino, sigue leyendo el Reforma, escuchando a Ciro, a Loret y ahí vas, vas muy bien”.

“Hasta en las familias suele pasar que llegan a la conclusión de no hablar de política, porque se sientan a la mesa, sale [el tema] y hay pleito. Estamos viviendo tiempos importantísimos. Por eso en las familias no se habla de política. [Se preguntan] “¿Cómo están los niños?, ¿Cómo están de salud?, ¡Qué barbaridad, cuánto calor! Dicen que nunca había habido tanto calor como ahora… o lo de los ovnis”, ironizó.

Finalmente, el presidente se dijo “contento”, porque la mayoría de las personas apoyan su proyecto, como reveló una encuesta en la que tiene más de 80% de popularidad.