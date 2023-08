AMLO repite video por el que fue sancionado por violencia contra Xóchitl Gálvez

Tras expresar que no entiende cuál fue la frase que motivó la sanción por violencia política de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió los dichos en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, de dos formas, tanto mostrando el mismo video, como repitiendo las frases que expresó.

“Si lo voy a decir, no creo que por eso me sancionen. Nada más lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque se me hace un exceso, además de una injusticia, un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del Tribunal que me permitan, a ver si puedo, repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, comentó López Obrador.

Cuando los reporteros le señalaron al presidente que Xóchitl Gálvez le acusa por decir que la designación “no se sustenta en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres”, López Obrador respondió: “¡Ah sí! Pero eso aplica para hombres y mujeres. ¿Qué no le decía yo a Calderón que era un pelele y un espurio? Busquen en el diccionario qué es pelele y espurio”.

El mandatario insistió: “Es sabido, es de dominio público, que a ella la impulsaron como lo hubiesen hecho con cualquier hombre. No lo hicieron con –no me vayan a sancionar porque lo voy a mencionar– Creel porque les pareció que era muy fino, exquisito, fifí pues, y que necesitaban engañar como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña y necesitaban algo así. Necesitaban alguien que viniera de abajo, que vendiendo gelatinas llegó a ser empresaria, y además que mienta madres, que habla así con un poco de groserías, que eso era lo que la gente estaba esperando. Pues se equivocaron”, añadió.

El presidente prometió, para este viernes, presentar los dichos de Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leyva sobre Xóchitl Gálvez. “Si ellos eran los que la promovieron, la destaparon, ya cuando dije que iba a ser Xóchitl, decían que era un fenómeno, que ya había cambiado todo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No quieren que hable de ella si la ayudo? Pues que me dejen hablar”, concluyó.

En redes sociales, Xóchitl Gálvez respondió a los comentarios del presidente señalando que “es un machito” y que “le vale la ley”.