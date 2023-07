Xóchitl Gálvez le pide a AMLO que no se haga la “vistima” y que se ponga a trabajar

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del Frente Amplio por México, se mencionó preocupada por la inseguridad que azota al país.

La panista declaró que “el presidente por eso anda buscando a otros candidatos también, porque ya se dio cuenta que tienen un pésimo gobierno”, asegurando que los mexicanos están angustiados debido a la delincuencia.

También lee: Xóchitl Gálvez exige transparencia en las denuncias que hay en su contra

Por la mañana de este lunes, durante su llegada a la Fiscalía General de la República, Xóchitl Gálvez detalló que visitó Tijuana, una ciudad de “horror” donde “la gente no puede salir a la calle porque el presidente no se pone a trabajar a resolver los problemas de inseguridad”.

Así mismo, la senadora del PAN alegó que en Tijuana “la alcaldesa vive en un cuartel, qué bueno por ella, pero ¿los policías que se enfrentan a la delincuencia? Esos no viven en el cuartel, eso se tienen que ir a dormir a su casa, no traen camioneta blindada”, además de que “el campo está abandonado. Los agricultores están desesperados, los de algodón que ya no los dejan importar sus semillas”.

La aspirante para representar al PRI, PRD y PAN en la elecciones del 2024, resaltó que la delincuencia no solo está afectando a los ciudadanos, que los funcionarios del gobierno también son víctimas del crimen organizado.

“Los de Morena están sufriendo las consecuencias de tener un gobierno que le da abrazos a los delincuentes, un gobierno que les acusa con su mamá cuando los delincuentes pues están desatados”, mencionó la panista Gálvez al ser cuestionada sobre los recientes atentados contra integrantes del partido guinda.

Después de que el INE le prohibió al presidente de México hablar sobre las corcholatas guindas y de la oposicion, Xóchitl Gálvez aseguró que AMLO solo está enfocado en las actividades de la panista, quien además le pidió “que no se haga la ‘vistima’, como dice el TikTok”.

Para finalizar, Gálvez mandó un mensaje a López Obrador. “Señor presidente, usted tiene todo el poder del Estado, usted tiene todas las instituciones. Es el hombre más poderoso de este país (...) Yo le pido al presidente que se ponga a trabajar porque ya se vio que la inseguridad no cede, hay un montón de crimen en todo el país”.

El que nada debe, nada teme. https://t.co/LHpKejJMyd — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

Te recomendamos: Sheinbaum aboga por AMLO tras señalamientos de posible atentado contra Xóchitl Gálvez