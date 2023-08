“Ni siquiera los han leído”, responde AMLO a críticas a los nuevos libros de texto

Como “una campaña de desprestigio” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la serie de reportajes presentados en TV Azteca en los que se critica el contenido de los libros de texto gratuitos, y se les considera “libros comunistas”. Además, respondió a comentarios como los de Marko Cortés, quien exhortó a “arrancar las hojas” de los libros con la presunta ideología.

“Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información y ofrezco disculpas a mi amigo [Javier] Alatorre por lo que dije, pero es que se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, mucho, los obnubila. Ven comunistas por todos lados, así como los ovnis”, comentó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

La referencia al fenómeno ovni llevó al mandatario a pedir la canción “Los marcianos llegaron ya”, que el presidente atribuyó a un músico cubano conocido como Gorrín “para que les guste más”.

Cuestionado sobre que los libros de texto enseñan “el credo de la 4T”, López Obrador respondió: “¿El credo de la 4T? Está rebien: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero no traen eso. Es pura invención”.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje al pueblo de México. “No hay nada que temer, ni de qué preocuparse. Están muy bien hechos los libros, por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros, y hay que esperar a que se conozca porque hasta se anticiparon con esta campaña”.

El presidente afirmó que las protestas contra los libros de texto no son nuevas. “Esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto, en la época del presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces hubo manifestaciones en contra y hubo estados donde no se querían distribuir los libros. Fue en la época de Torres Bodet, secretario de Educación y Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos y hubo protestas, y las encabezó el PAN”, concluyó.