Aspirantes del Frente Amplio por México buscan llegar a los foros tras registro de firmas

Quedan solo unos días para que los 12 aspirantes del Frente Amplio por México registren firmas de simpatizantes y logren el objetivo de recolectar 150 mil firmas en 17 estados de la república mexicana.

Actualmente los participantes están buscando llegar entre los primeros tres lugares para después participar en el primer foro de cinco programados, donde los aspirantes expondrán propuestas y que estas serán tomadas en cuenta como base electoral.

Los simpatizantes que quieran apoyar a uno de los contendientes a tomar la responsabilidad para construir el Frente Amplio por México tendrán hasta el próximo 8 de agosto para registrar su firma, pasada esa fecha, el portal web continuará activo pero solo para que las personas se registren y formen parte del padrón que se va a consultar para elegir al abanderado de la oposición.

¿Quiénes son los aspirantes que están participando?

Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, Silvano Aureoles, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Israel Rivas, Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez y Sergio Iván Torres Bravo.

En conferencia de prensa dimos a conocer los nombres de las personas acreditadas como aspirantes a Responsables de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



— PRI (@PRI_Nacional) July 10, 2023

¿Cómo va la recolección de “simpatías”?

En el caso de Xóchitl Gálvez, la panista está esperanzada de llegar a las 300 mil firmas durante el primer fin de semana de agosto, duplicando la cantidad que el PRI, PRD y PAN impuso como requisito.

Durante su visita en Guanajuato, la ingeniera Gálvez señaló ir bien con la recolección de firmas ya que su fieles simpatizantes, conocidos como los ‘Xóchilovers’, se dedicaron a convocar a voluntarios para registrar firmas de más simpatizantes, así como apoyar en otras actividades que implican publicar en redes sociales, invitar a conocidos a participar, entre otras.

“Estoy segura de que quizá en la noche, aquí en Guanajuato llegue a las 300 mil firmas, esa es mi meta”, mencionó la senadora el pasado lunes.

#Guanjuato es una tierra de grandeza, cultura, conocimiento y desarrollo.



Debemos aprovechar su potencial para consolidarlo y que las y los guanajuatenses vivan aún mejor.



¡Muchas gracias por el cálido recibimiento! 🫶🏼#XóchitlVa#FírmaleX
— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 2, 2023

Mientras que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante una entrevista para ‘Milenio’, evitó revelar el número de “simpatías” que recolectó durante estas semanas, asegurando que fue una norma que se estableció entre los participantes.

“Me gustaría mucho hacerlo pero el comité técnico nos ha pedido que no demos cifras por respeto a quienes van bajos en su recaudación de firmas, entonces yo me sigo bajo a eso, sé que otros y otras ya han dado cifras pero pues, en mi caso, quiero seguirme a las reglas que establece el comité técnico que es la máxima autoridad de ese proceso”, declaró Creel.

Por otro lado, Enrique de la Madrid mantuvo la misma postura que su compañero Creel, recalcando que “si les digo que ya las alcancé no van a venir a ningún evento”.

El exsecretario de Turismo argumentó que “las firmas no serán un problema, vamos a ir a la siguiente etapa. El Comité Técnico, que es el que rige el proceso en esta etapa, nos ha pedido que no demos información sobre el número de firmas y que no lo hagamos sobre todo por quienes van muy bajo o no han llegado a la meta”.

Sigamos sumando firmas por todo el país para avanzar en el proceso del #FrenteAmplioPorMéxico🇲🇽 y construir #ElMejorMéxicoPosible. Firma en https://t.co/OwwvwBi9Xu
— Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 30, 2023

¿Qué sigue para los aspirantes tras juntar las 150 mil firmas?

Las tres corcholatas de la oposición que logren recaudar más votos en la primera consulta, se darán cita en el primer foro de cinco programados, donde los participantes expondrán propuestas y que estas serán tomadas en cuenta como base electoral.

Los foros tendrán distintas fechas y localidades, quedando de la siguiente manera: