Nuevos libros SEP impulsan cambio de paradigma, pero ‘no saben’ por qué

Los nuevos libros de la SEP para primarias y secundarias públicas ha dado mucho de qué hablar, pues estos textos son parte fundamental del andamiaje que sostiene el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), promovido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, existen factores a considerar que pueden poner en entredicho sus efectos.

El cambio de paradigma educativo y las observaciones a éste van más allá de los errores ortográficos que ya se viralizaron en redes sociales, pues existe un tema de fondo, donde algunos medios de comunicación y miembros de la oposición escandalizaron sobre un supuesto “adoctrinamiento” contra los niños.

Fue por ello que Publimetro contactó a Francisco Cobela, académico de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana (UP), quien tiene una opinión amplia y formada sobre el modelo teórico al que alude la Cuarta Transformación (4T) y ayudó a despejar dudas.

El gobierno federal impulsa la NEM basándose en la teoría pedagógica crítica de Paulo Freire, con ello, replantea el deber social de las escuelas a nivel básico. En el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria se señala que es responsabilidad de la educación superior satisfacer las necesidades del mercado laboral; en cambio, las escuelas deben crear “ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas”.

Sin embargo, la crítica al sistema educativo que inicia en unas semanas no es contra Freire, sino la ausencia de evaluaciones diagnósticas para establecer el cambio de paradigma y la “apuesta” del gobierno a una sola teoría pedagógica para los más de 20 millones de alumnos de México.

Durante la entrevista al maestro Cobela, lo primero que destacó fue la falta de mediciones previas al nivel de educación de los niños y adolescentes, particularmente después del Civid-19, pues la presencia del virus cambió mucho la forma en la que se educaron los menores por dos años y, sin tomar en cuenta esta nueva realidad, fue cuando se lanza el proyecto de la NEM.

El académico contextualizó el problema a nivel mundial y especificó que todas las mediciones tanto a nivel nacional como global son meras aproximaciones “más o menos realistas”, pero carecen de rigor para delimitar puntualmente el nivel de la calidad educativa en México.

“Las aproximaciones que existen son especulaciones más o menos realistas, pero no tenemos un diagnóstico certero […] No te puedo dar una medicina si no sé cuál es tu enfermedad”