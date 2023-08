Los libros de la SEP dividen a México, aquí todas las posturas, pero ¿qué hay de los niños?

La edición, impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuito de la SEP ha dividido las opiniones de importantes sectores de la población, pues ademas de destacar un contenido completamente renovado, son la herramienta más destacada del nuevo sistema educativo en México.

Des de que se comenzaron las primeras filtraciones se advirtieron errores ortográficos y matemáticos. Después, con el avance del escrutinio, se revelaron otras fallas, como fechas históricas o delimitaciones geográficas; si embargo, lo que más destacaron los opositores al cambio fue un supuesto “adoctrinamiento”.

En cambio, los defensores del actual gobierno, defendieron la llegada de los libros y celebraron las diferencias entre el contenido de los nuevos libros de texto gratuito en relación a los anteriores; asimismo, negaron el adoctrinamiento que advirtió la derecha e insistieron en su agenda.

Desde otro punto de vista, algunos investigadores, pedagogos y profesores que tuvieron acceso a los nuevos libros y metodologías que proponen emitieron juicios de valor más cocientes, donde celebran la existencia de un cambio de paradigma, pero no dejan de observar áreas de mejora.

Asimismo, están organizaciones civiles y facciones sindicales que han expresado valoraciones tanto negativas como favorables en relación a los nuevos libros de la SEP. Al respecto, se destacan los de la CNTE, el SNTE y la Unión Nacional de Padres de Familia AC.

Libros de la SEP provoca polémica por infografía del Sistema Solar Foto: Redes sociales

¿Qué dice la SEP?

El proyecto que está de fondo es el de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el cual rompe el paradigma de enseñanza tradicional, pues en México existe un rezago educativo histórico, pues a nivel mundial, el sistema educativo nacional ha demostrado ser uno de los peores.

Por ello buscan que en el nivel básico se promueva el pensamiento crítico y se incentive el sentido de comunidad. Ello para que el perfil del alumno pase de la pasividad a la crítica constante y, a partir de ello, satisfacer sus dudas y contribuir a su comunidad.

El sustento teórico viene de la pedagogía crítica de Paulo Freire, el cual prioriza la crítica social y el sentido de comunidad que las necesidades del mercado laboral y el individualismo del sistema académico anterior. Al respecto, el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria señala:

“No se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen, tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. “La escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices; ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás; la escuela es un lugar en donde se construyen relaciones pedagógicas que tienen repercusión en la vida cotidiana de las y los estudiantes, de sus familias y de las profesoras y los profesores”

Marx Arriaga Navarro, libros de texto SEP Especial.

¿Qué dice la oposición?

Los partidos políticos de oposición (particularmente el PAN), como su nombre lo indica, se opusieron al cambio de paradigma. Criticaron los errores al interior de las páginas y llamaron a los padres de familia a quemar los libros o, en todo caso, a arrancar las páginas que no quieran que lean sus hijos, pues se promueve el adoctrinamiento afín a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué dice Morena?

En consecuencia, Morena defendió los nuevos libros de texto y condenó la arremetida por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Por ello, los gobernadores y jefe de gobierno del partido guinda suscribieron un comunicado en el que aseguraron que el albiazul no está interesado en la mejora del sistema educativo y sí en afectar al gobierno sin importar el tema que sea.

¿Qué dice la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señaló que, antes de implementar estos libros, evaluará sus contenidos, ello para cerciorarse que sus contenidos sean los adecuados. “Si el análisis arroja que hay que rechazar los libros, lo tendremos que hacer”, advirtió ante la posibilidad de que el contenido no sea el mejor para los niños.

¿Qué dice el SNTE?

Por su cuenta, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salió en defensa de los nuevos libros de texto y condenó el exhorto a quemarlos por parte de Marko Cortés, presidente del PAN. El Sindicato aseguró que los libros se tratan de “una herramienta fundamental de justicia social, que fortalecen la gratuidad, equidad y obligatoriedad educativas [...] Rechazamos los llamados a la ‘quema’ o ‘destrucción’ de libros de texto gratuitos, es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural”.

¿Qué dicen los padres de familia?

Por su cuenta, los padres de familia que integran la Unión Nacional de Padres de Familia AC promovieron un amparo para evitar que los nuevos libros de la SEP lleguen a las aulas de sus hijos, ello porque el nuevo catálogo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), motivo por el cual no han sido puestos a escrutinio público.

Los nuevos libros de texto son un escándalo y de Leticia Ramírez, ni sus luces. Foto: (Especial)

¿Qué dicen los maestros?

Fue en este contexto que Publimetro contactó a profesoras y directoras de primarias, quienes aseguraron llevar una campaña de sensibilización a los contenidos desde el ciclo escolar 2022-2023. Durante la entrevista, señalaron que se trata de un modelo innovador que busca sacar a los profesores de su “zona de confort” para que generen un nuevo tipo de vínculo con los alumnos y la comunidad.

Sin embargo, advirtieron que el rigor de las enseñanzas recae en la libertad con la que ahora se dotó a los maestros, por lo que los cuerpos directivos deben de estar muy al pendiente del desempeño de los maestros y el aprovechamiento de los niños, particularmente en matemáticas y español.

¿Qué dicen los pedagogos?

De igual modo, Publimetro entrevistó a Francisco Cobela, académico de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana (UP), quien advirtió que la implementación del proyecto de la NEM se realizó sin un diagnóstico profundo ni una discusión teórica robusta.

Pues en el contexto postpandemia no existe ningún estudio fidedigno que garantice un mareo exacto de la situación actual en materia de educación. “Las aproximaciones que existen son especulaciones más o menos realistas, pero no tenemos un diagnóstico certero […] No te puedo dar una medicina si no sé cuál es tu enfermedad”, declaró en entrevista.

Asimismo, señaló que apostar todo el sistema educativo a Freire, aunque puede tener grandes avances en materia social, existe la posibilidad de que se descuide el desarrollo del individuo a partir de sus diferencias particulares y talentos, por lo que sugirió generar un balance entre el enfoque crítico que promueve el gobierno y el desarrollo de talentos para el mercado laboral.