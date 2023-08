Próximo libro de AMLO estará listo en marzo, tres meses antes de las elecciones

Después de textos como “Hacia una Economía Moral” y “A la mitad del camino”, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara su último libro –dedicado “a los jóvenes”– en el que buscará responder a las preguntas “¿Cómo ser más que un hombre de Estado? ¿Cómo poder ser un hombre de Nación?”. El presidente estima que el texto estará listo en marzo de 2024, tres meses antes de la elección presidencial de 2024.

“Yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar y no quiero ser guía moral, ni caudillo, ni mucho menos casique. Ya terminando, a finales de septiembre, a Palenque y me jubilo”, refrendó el mandatario sobre sus planes una vez que entregue la banda presidencial el 1 de octubre de 2024.

“Ya nada más estoy trabajando, escribiendo, el último libro que voy a escribir sobre política, que va a salir como en marzo del año próximo, pero como no tengo mucho tiempo libre, ya empecé a escribir. Creo que lo voy a terminar como en diciembre, pero va a llevar tiempo la impresión. Entonces, va a empezar a distribuirse en marzo”, añadió.

López Obrador describió el texto –aún sin título– como “las últimas recomendaciones”.

“Es un libro dedicado a los jóvenes. Son los últimos apuntes, para que conozcan sobre el noble oficio de la política, y no solo teoría, sino también la práctica. Que conozcan lo que significa el servir al pueblo, el gobernar en favor del pueblo, buscando la felicidad de la gente. ¿Cómo ser más que un hombre de Estado? ¿Cómo poder ser un hombre de Nación? Eso es lo que estoy escribiendo”, concluyó.