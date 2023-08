¿Polémica por libros de texto gratuitos puede resolverse con una consulta popular?

Debido a la polémica que ha surgido entorno a los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, y ante la negativa de varios gobiernos estatales en repartirlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver la posibilidad de que haya una consulta popular al respecto.

“El dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas de los libros. ¡Cómo es eso! A mí me regalan un libro, aunque sea de Krauze, y ni modo que lo voy a tirar o lo voy a quemar. Hay que respetar los libros, todos. No vamos a regresar a la quema de los libros, a esa época de atraso”, comentó el presidente sobre la polémica, quien señaló: “La gente va a decidir”.

Cuestionado sobre cómo sería esa decisión, López Obrador respondió: “Hay muchas formas”.

“Vamos a esperar a ver qué hace Claudio X. González y sus socios, a ver hasta dónde llegan, qué dice el Poder Judicial, nomás que no vayan a alterar el contenido de los libros, como lo hizo el Tribunal Electoral, que alteraron lo que expresé”, añadió el mandatario este 9 de agosto.

“Algunos estados se manifestaron en contra [...] vamos a informar y va a decidir la gente, el pueblo”, comentó el presidente el pasado martes 8 de agosto.

“Una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, qué opinan. Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera, y en la democracia manda el pueblo y hay que gobernar obedeciendo”, comentó.

“Es poco viable una consulta popular”

Para José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, aunque el presidente no lo ha dicho directamente, el presidente sí puede someter a consulta popular este tema, aunque sería poco viable.

“Una cosa es la consulta popular administrativa y otra cosa sería una consulta popular constitucional. ¿Cuál sería la diferencia? La administrativa es como la realizada sobre el nuevo aeropuerto, la consulta constitucional tendría otro motivo, otro razonamiento”, añadió.

“El punto es que es insuficiente el tiempo. El ciclo escolar inicia el 28 de agosto y los libros de texto gratuito deben estar repartidos en todo el país para la misma fecha en que inicie el período lectivo escolar. Por lo tanto, no alcanzaría el tiempo para hacer la consulta así. Por ese lado me parece poco viable. No significa que no lo vaya a hacer, pero es poco viable que lo haga. Y si lo llega a hacer, seguramente será bajo un espectro o tomando en consideración que sea cual sea el resultado, y si el resultado es el que él quiere, el presidente López usará el punto de que se van a repartir tardíamente después de que empiece el ciclo escolar”, añade el especialista.

Para Perdomo Galicia, es más relevante el trasfondo de las medidas que podría tomar el presidente. “López fue elegido por el pueblo para gobernar y cumplir con las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo. No es cuestión de señalar si quiere gobernar o va a gobernar con el pueblo o va a hacer lo que el pueblo diga. No lo elegimos para eso. Está incumpliendo con su obligación. Sabe perfectamente bien que si se convoca a una consulta popular, seguirá teniendo la mayoría y, por lo tanto, es adentrarnos en el juego de llevar al pueblo a su terreno. El terreno predilecto del presidente López es un juego que domina y sabe cuál es”, añade.