Estado detiene distribución de nuevos libros de texto; SEP deberá cumplir con Ley General de Educación

Aunque reconoció que el problema de los estudiantes de Nuevo León no son los nuevos libros de texto sino que los niños no saben leer, escribir ni cálculo, Sofialeticia Morales Garza, titular de Educación en el Estado, aseguró que los nuevos ejemplares no serán distribuidos hasta que la SEP Federal cumpla con lo que dicta la Ley General de Educación.

La funcionaria reveló que Nuevo León es el único estado que hizo una consulta real con maestros, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil e investigadores.

Te puede interesar: De 1960 a 2023, cómo han cambiado los Libros de Texto Gratuito en México

“Nada más con los libros de los primeros cuatro grados. Es importante decir eso porque no nos fuimos por lo oscurito”, expresó Morales Garza.

Ante la polémica que se ha suscitado a nivel nacional por el contenido de los libros en los que presuntamente se adoctrina a los niños, además de que los textos tienen múltiples errores, Morales Garza afirmó que en la entidad esperan a que estén publicados los planes y programas de Educación.

“Igual ahora lo digo: Nuestra posición es cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación, entonces empezaremos, si ese es el caso, a repartir los libros de texto que nos hayan llegado”.

El ciclo escolar 2023-2024 comenzará el 28 de agosto y Morales Garza señaló que, incluso un día antes, pueden hacer la distribución de los ejemplares.

“Si se publican (los planes y programas) nosotros estamos listos ya en las bodegas, de cada una de las regiones, para distribuir los libros de los primeros cuatro grados”, afirmó la funcionaria.

Morales Garza reiteró que el problema mayor de los estudiantes en Nuevo León es que no saben leer ni escribir.

“Ese es el verdadero problema educativo”.

Y basa su afirmación en que Nuevo León es la única entidad federativa, que desde el inicio de la administración apostó por una evaluación para todos los niños y niñas.

“… Sistematizada, estandarizada y con el aval de organismos internacionales, es la única entidad que tiene ya los resultados de dos ciclos escolares”, explicó.

La titular de Educación señaló que no entrará en conflicto con la IP local que el martes manifestó su postura en contra de los libros.

“Nuestro gran desafío sobre todo en un estado que le apuesta a la inversión extranjera, al nearshoring, a tener más capital humano formado, necesitamos fortalecer la calidad educativa y en eso estamos juntos con la sociedad y padres de familia”.

Libros con Sello Nuevo León

Para garantizar una educación de calidad en el Estado, la Secretaría de Educación decidió invertir en libros complementarios que fortalezcan las habilidades de lectoescritura y matemáticas de las alumnas y alumnos de Educación Básica.

Estos materiales fueron probados con éxito durante el ciclo escolar anterior en un programa piloto realizado en 220 escuelas, donde se mejoró el aprendizaje de estas habilidades.

La decisión surge como respuesta a las áreas de mejora identificadas en los nuevos libros de texto de la SEP, detectadas en una consulta estatal realizada el 27 de julio de este año. En estas mesas de análisis, un ejercicio único en México, se contó con la valiosa participación de docentes, expertos, padres y madres de familia y representantes de la sociedad civil, quienes expresaron abiertamente sus inquietudes.

Educación reafirma su apoyo a la autonomía curricular y estatal, en busca de una educación alineada con los valores y necesidades de Nuevo León.

“Bajo este enfoque, hemos desarrollado el Sello Nuevo León, el cual tiene tres principios rectores: Concebir a la escuela como una comunidad de aprendizaje; potenciar las habilidades de lectoescritura y matemáticas a través de evaluaciones anuales estandarizadas e impulsar una educación inclusiva que supere barreras de aprendizaje relacionadas con cuestiones socioeconómicas, género, trasfondo étnico, discapacidad o condición migrante”, detalló Morales Garza.

Clave de esta estrategia, ha sido la implementación de la prueba Nuevo León aprende durante dos ciclos escolares consecutivos, lo que permite medir el progreso de todos los estudiantes de tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria de la entidad.

“También hemos ampliado el número de escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, para ofrecer de dos a cuatro horas adicionales de jornada educativa a los niños y las niñas de Nuevo León”.

La Secretaría de Educación de Nuevo León reafirma su compromiso de asegurar que cada habitante del Estado tenga acceso a una educación de calidad, orientada al crecimiento personal y la sana convivencia.

“Subrayamos que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo humano y, como tal, debe permanecer libre de intereses de corto plazo”, destacó la funcionaria.