Libros de texto hablan de guerrilleros porque son parte de la historia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que en los nuevos libros de texto gratuitos se hable de grupos guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez porque son “parte de la historia”.

El mandatario lamentó que se haya emprendido “una campaña muy exagerada” en contra de los libros.

“Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio. Prácticamente no aparece la palabra ‘comunismo’. Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht, que yo he puesto aquí que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro”, comentó el mandatario.

El mandatario señaló que el texto en el que se explica la historia política de los movimientos guerrilleros en México es para maestros.

“Ahí están porque forman parte de la historia. Tuvieron que tomar las armas, porque se padecía de autoritarismo; como lo hizo el cura Hidalgo, que era un sacerdote bueno; tan bueno y tan pacifista que, estando las fuerzas insurgentes aquí, en el Cerro de las Cruces, ya para tomar la ciudad, decidió no hacerlo porque calculó que iban a haber muchos muertos y prefirió no tomar la ciudad. Bueno, pues ese cura bueno, rebelde, llamó al pueblo de México a liberarse”, añadió.

“¿Y por qué Genaro Vázquez Rojas? ¿Por qué Lucio Cabañas? Porque no había libertades, se reprimían a los campesinos, a los maestros en Guerrero. Entonces hay que explicar eso nada más. Y eso es la historia”, justificó.

El presidente advirtió que una cosa es que a los opositores “no les guste cómo estamos gobernando”, y que otra es “hacer una campaña utilizando los medios de información, que deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, para alarmar, espantar, infundir miedo, temor, y desde luego, mentir”.