¿Quién es el millonario consentido de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó 2 mil 343 millones 50 mil 281 pesos a Seguros Azteca Daños S.A. de C.V., firma de Ricardo Salinas Pliego, volviéndola la empresa mejor pagada por esta dependencia en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con tan sólo dos contratos, la empresa de Ricardo Salinas se posicionó como el empresario que más dinero recibió por cerrar un negocio con la SEP. Al respecto, se señala que la celebración de dichos documentos fueron a través de licitación pública con un promedio de 8.5 participantes por concurso.

De tal modo que Salinas Pliego le ganó a Carlos Slim en cuanto a cerrar tratos millonarios con el gobierno federal en el área de Educación Pública, ello porque el ingeniero Slim, con su empresa Triara.Com S.A. de C.V. quedara en segundo lugar con mil 740 millones 739 mil 798 pesos en dos contratos.

De acuerdo con la plataforma “Riesgos de Corrupción” del IMCO, que permite consultar contratos públicos de Compranet entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022, la aseguradora fue la mejor opción para contratar el servicio requerido; sin embargo, por el formato de consulta, no se permite ver si la SEP renovó o no contrato con ellos en 2023.

Los contratos de Seguros Azteca

Los concursos donde licito y ganó la empresa del gran crítico de los nuevos Libros de Texto Gratuito (LTG) fueron celebrados en 2020 y 2021, donde se cerraron tratos por 835 millones 858 mil 63 pesos y mil 507 millones 642 mil 217 pesos, respectivamente.

El primer contrato, cerrado en abril de 2020, fue por “Servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales; carga y embarcaciones; semovientes y flora”. Éste tuvo una vigencia del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021.

Después, el siguiente año, el contrato llevó el título de “Contratación de servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales de la Secretaría de Educación Pública, sus órganos administrativos desconcertados y organismos descentralizados”, el cual tuvo vigencia del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.

Licitaciones públicas y adjudicaciones directas

Aunque la adjudicación directa no se considera un acto de corrupción, pues está permitido en el marco legal mexicano, el IMCO lo ve como una actividad de riesgo para la corrupción y la opacidad, por ello en su plataforma explica con gráficas fáciles de leer el tipo de proceso, servicio otorgado, monto de contratación y proveedor, todo esto para ubicar patrones de repetición en posibles actos de corrupción.

Por ello se destaca que la empresa de Salinas Pliego ganó una licitación pública y no fue beneficiada de una adjudicación directa. De hecho, la SEP ha reducido los procesos de adjudicación directa en lo que lleva del sexenio de AMLO, pues en 2018, último año de Enrique Peña Nieto, las adjudicaciones directas ocuparon el 43% de su presupuesto ejercido.

Mientras que en los años venideros, las adjudicaciones directas bajaron al 20 por ciento. Asimismo, se ve que entre 2018 y 2019 hubo un recorte al gasto en la SEP; sin embargo, ya para 2021 se recuperó el egreso al que se tenía acostumbrado.

Carlos Slim y el mejor contrato de la SEP

Como ya se refirió, Triara, de Carlos Slim, fue la segunda empresa mejor pagada por la SEP. Al respecto, se destaca que la empresa dedicada a proporcionar servicios de base de datos en la Nube Empresarial de Telmex suscribió el mejor contrato en lo que va del sexenio, pues la Secretaría egresó en abril de 2022 la suma de mil 647 millones de pesos por la procedería de servicios hasta 2024. Asimismo, se cuenta con otro contrato, de junio de 2022, por 93 millones de pesos.

Ricardo Salinas y los nuevos libros de la SEP

El ser el mayor beneficiario de la SEP no lo eximió de criticar los contenidos que la Secretaría promueve para los alumnos del sector básico. A través de redes sociales, el magnate mexicano ha promovido múltiples críticas a la NEM e insiste en que se trata de un proyecto comunista.

Yo solo quiero que NO eduquen a nuestros niños los #Comunistas de @ConcheirLuciano, @MarxArriaga y el delicadito, desviado y miedoso de Etien Fass.



— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 13, 2023

“Yo solo quiero que NO eduquen a nuestros niños los Comunistas de Luciano Concheiro, Marx Arriaga y el delicadito, desviado y miedoso de Etien Fass. Dicen que Twitter NO es México pero les duele que los exhiban en sus corruptelas y que demostremos como se han enriquecido ellos y sus familiares, ¿de donde tanto dinero si no trabajan?”, escribió en sus redes sociales.

Este punto de vista ha sido criticado por la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), misma que desembocó en descalificaciones a nivel personal y que también han centrado la miura en los libros de texto.